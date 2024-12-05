Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик показал, какую физическую форму набрал перед боем-реваншем с британцем Тайсоном Фьюри.

Усик похвастался формой перед боем с Фьюри

На своей странице в Instagram Усик опубликовал совместное фото с другим боксером Даниэлем Лапиным.

До боя осталось всего 17 дней! Подготовка в самом разгаре. До встречи 21 декабря! — отметил непобедимый украинский чемпион. Поделиться

Как другие боксеры оценивают фаворита в поединке между Усиком и Фьюри

По словам бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Карла Фроча, зрители не увидят во время этого поединка ничего принципиально нового.

Это не то сражение, которое мы обязательно должны увидеть. Мы увидели все, что нам требовалось в первом бою. Я жду победы Усика, может быть, по очкам. Но я не исключаю, что мы увидим поздний нокаут в конце боя от Александра, — отметил Фроч. Поделиться

По словам другого бывшего боксера Спенсера Оливера, поведение Фьюри и типичные для него устрашения играют в пользу Усика.

Он подчеркнул, что в случае, если Тайсон восстановит собственную прежнюю подвижность, которую имел во время боя с Владимиром Кличко в 2015 году, то сможет быть гораздо труднее для Усика.