Усик показал форму перед боем-реваншем из Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации

Усик показал форму перед боем-реваншем из Фьюри

Александр Усик
Читати українською

Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик показал, какую физическую форму набрал перед боем-реваншем с британцем Тайсоном Фьюри.

Главные тезисы

  • Усик показал отличную физическую форму перед боем-реваншем с Фьюри, что вызвало интерес у экспертов и боксеров.
  • Эксперты, включая Карла Фроча и Спенсера Оливера, высказали свои прогнозы: Оливер считает, что устрашение Фьюри может играть в пользу Усика, в то время как Фроч ожидает победу Усика, возможно, даже по очкам.
  • Бывший боксер Спенсер Оливер отметил, что восстановление подвижности Тайсона Фьюри может стать ключом к успеху в бою против Усика.

Усик похвастался формой перед боем с Фьюри

На своей странице в Instagram Усик опубликовал совместное фото с другим боксером Даниэлем Лапиным.

До боя осталось всего 17 дней! Подготовка в самом разгаре. До встречи 21 декабря! — отметил непобедимый украинский чемпион.

Как другие боксеры оценивают фаворита в поединке между Усиком и Фьюри

По словам бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Карла Фроча, зрители не увидят во время этого поединка ничего принципиально нового.

Это не то сражение, которое мы обязательно должны увидеть. Мы увидели все, что нам требовалось в первом бою. Я жду победы Усика, может быть, по очкам. Но я не исключаю, что мы увидим поздний нокаут в конце боя от Александра, — отметил Фроч.

По словам другого бывшего боксера Спенсера Оливера, поведение Фьюри и типичные для него устрашения играют в пользу Усика.

Он подчеркнул, что в случае, если Тайсон восстановит собственную прежнюю подвижность, которую имел во время боя с Владимиром Кличко в 2015 году, то сможет быть гораздо труднее для Усика.

Не станет ли это его ошибкой? Потому что если он хочет запугать Усика, я думаю, что это играет на руку Усику, — прокомментировал Спенсер Оливер информацию о дополнительном наборе веса Тайсоном Фьюри.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик и Фьюри показали тренировку перед боем-реваншем
Тайсон Фьюри и Александр Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Фьюри оценил свои шансы победить Усика во время боя-реванша
Тайсон Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик дал мощное обещание перед боем-реваншем из Фьюри
Александр Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?