Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик показал, какую физическую форму набрал перед боем-реваншем с британцем Тайсоном Фьюри.
Главные тезисы
- Усик показал отличную физическую форму перед боем-реваншем с Фьюри, что вызвало интерес у экспертов и боксеров.
- Эксперты, включая Карла Фроча и Спенсера Оливера, высказали свои прогнозы: Оливер считает, что устрашение Фьюри может играть в пользу Усика, в то время как Фроч ожидает победу Усика, возможно, даже по очкам.
- Бывший боксер Спенсер Оливер отметил, что восстановление подвижности Тайсона Фьюри может стать ключом к успеху в бою против Усика.
Усик похвастался формой перед боем с Фьюри
На своей странице в Instagram Усик опубликовал совместное фото с другим боксером Даниэлем Лапиным.
Как другие боксеры оценивают фаворита в поединке между Усиком и Фьюри
По словам бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Карла Фроча, зрители не увидят во время этого поединка ничего принципиально нового.
По словам другого бывшего боксера Спенсера Оливера, поведение Фьюри и типичные для него устрашения играют в пользу Усика.
Он подчеркнул, что в случае, если Тайсон восстановит собственную прежнюю подвижность, которую имел во время боя с Владимиром Кличко в 2015 году, то сможет быть гораздо труднее для Усика.
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