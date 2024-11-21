Усик и Фьюри показали тренировку перед боем-реваншем
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Усик и Фьюри показали тренировку перед боем-реваншем

Тайсон Фьюри и Александр Усик
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Источник:  online.ua

Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик и его соперник британец Тайсон Фьюри обнародовали фото из собственных тренировочных лагерей, где проводят подготовку к бою-реваншу.

Главные тезисы

  • Александр Усик и Тайсон Фьюри публикуют фото из тренировочных лагерей перед назначенным боем-реваншем.
  • Оба боксера активно готовятся к поединку, поддерживая напряженную атмосферу перед боем.
  • Усик призывает Фьюри к бою, а Фьюри отвечает на вызовы через соцсети.
  • Битва между украинским и британским боксерами обещает быть захватывающей и напряженной.

Как Усик и Фьюри готовятся к бою-реваншу

До возрождения остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде, отметил Усик на своей странице в Instagram.

Кроме этого Усик обратился к Фьюри, которого уже привычно назвал "жадным пузом", и призвал его не бояться.

Что известно о реакции Фьюри за месяц до боя-реванша

Цыганский король у себя в Instagram также отреагировал на то, что до боя-реванша остался буквально месяц.

Часы тикают. Осталась луна, — написал "Цыганский король".

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