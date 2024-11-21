Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик и его соперник британец Тайсон Фьюри обнародовали фото из собственных тренировочных лагерей, где проводят подготовку к бою-реваншу.

Как Усик и Фьюри готовятся к бою-реваншу

До возрождения остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде, отметил Усик на своей странице в Instagram. Поделиться

Кроме этого Усик обратился к Фьюри, которого уже привычно назвал "жадным пузом", и призвал его не бояться.

Что известно о реакции Фьюри за месяц до боя-реванша

Цыганский король у себя в Instagram также отреагировал на то, что до боя-реванша остался буквально месяц.