Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик и его соперник британец Тайсон Фьюри обнародовали фото из собственных тренировочных лагерей, где проводят подготовку к бою-реваншу.
Главные тезисы
- Александр Усик и Тайсон Фьюри публикуют фото из тренировочных лагерей перед назначенным боем-реваншем.
- Оба боксера активно готовятся к поединку, поддерживая напряженную атмосферу перед боем.
- Усик призывает Фьюри к бою, а Фьюри отвечает на вызовы через соцсети.
- Битва между украинским и британским боксерами обещает быть захватывающей и напряженной.
Как Усик и Фьюри готовятся к бою-реваншу
Кроме этого Усик обратился к Фьюри, которого уже привычно назвал "жадным пузом", и призвал его не бояться.
Что известно о реакции Фьюри за месяц до боя-реванша
Цыганский король у себя в Instagram также отреагировал на то, что до боя-реванша остался буквально месяц.
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