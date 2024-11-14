Фьюри заявил о начале подготовки к бою с Усиком

Британский боксер супертяжа Тайсон Фьюри заявил о начале подготовки к бою-реваншу с непобедимым украинским боксером-чемпионом Александром Усиком.

Что известно о начале подготовки Фьюри к бою с Усиком

Отмечается, что подготовка "цыганского короля" к бою с Усиком будет проходить на Мальте.

В частности, Фьюри начал подготовку к бою на 2 месяца позже Усика, который с сентября интенсивно готовится к поединку.

Цыганский король возвращается. Тренировочный лагерь на Мальте, уехали, — заявил Фьюри в собственном сообщении в Instagram. Поделиться

Что известно о подготовке Усика к бою с Фьюри

Украинский супертяж, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александр Усик признался, что решил отказаться от использования соцсетей накануне боя-реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

Усик объяснил, что решил не пользоваться соцсетями в тренировочном лагере, где проходит его подготовка к бою-реваншу против Фьюри.

По его словам, благодаря этому он лучше сосредотачивается на предстоящем поединке и не отвлекается на посторонние вещи.

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри дерзко заявил, что у него есть план для победы в бою-реванше против украинского боксера Александра Усика.

В частности, "Цыганский король" заявил в интервью британским журналистам, что готовится к победе над Усиком.

Реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря. Место проведения мегафайта неизменно — столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

На кону поединка будут стоять чемпионские титулы украинца. Пока эксперты считают фаворитом битвы Александра Усика.