Усик опубликовал первый трейлер фильма про бой с Фьюри — видео

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик представил трейлер фильма о первом бое против Тайсона Фьюри. Он получил символическое название "UNDISPUTED".
Главные тезисы
- Фанаты Усика наконец-то узнают, каким сложным был путь украинца к триумфу.
- Возможный следующий соперник Александра Усика – Даниэль Дюбуа, обладатель титула IBF.
- Майк Тайсон поддержал Тайсона Фьюри в преддверии нового боя.
Что известно о фильме "UNDISPUTED"
Согласно последним данным, премьера состоится уже 10 декабря 2024 года.
Насладиться долгожданной картиной можно будет на платформе Netflix.
По словам самого Александра Усика, его фанаты наконец-то получат возможность увидеть его упорный труд, жертвы и путь к истории.
Кто может стать следующим соперником Усика
С заявлением по этому поводу недавно выступил менеджер украинского боксера-супертяжа Эгис Климас.
По словам последнего, в случае победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик может выйти в ринг с еще одним британцем, а именно Даниэлем Дюбуа.
В то же время бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон заявил, что будет болеть за Тайсона Фьюри.
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