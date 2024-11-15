Усик опубликовал первый трейлер фильма про бой с Фьюри — видео
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Усик опубликовал первый трейлер фильма про бой с Фьюри — видео

Усик
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Источник:  online.ua

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик представил трейлер фильма о первом бое против Тайсона Фьюри. Он получил символическое название "UNDISPUTED".

Главные тезисы

  • Фанаты Усика наконец-то узнают, каким сложным был путь украинца к триумфу.
  • Возможный следующий соперник Александра Усика – Даниэль Дюбуа, обладатель титула IBF.
  • Майк Тайсон поддержал Тайсона Фьюри в преддверии нового боя.

Что известно о фильме "UNDISPUTED"

Согласно последним данным, премьера состоится уже 10 декабря 2024 года.

Насладиться долгожданной картиной можно будет на платформе Netflix.

По словам самого Александра Усика, его фанаты наконец-то получат возможность увидеть его упорный труд, жертвы и путь к истории.

Документальный фильм UNDISPUTED выходит на Netflix 10 декабря в Великобритании, Ирландии и MENA. Окунитесь в мое путешествие, битвы вне ринга и борьбу, чтобы прославить Украину, — сказано в заявлении чемпиона.

Кто может стать следующим соперником Усика

С заявлением по этому поводу недавно выступил менеджер украинского боксера-супертяжа Эгис Климас.

По словам последнего, в случае победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик может выйти в ринг с еще одним британцем, а именно Даниэлем Дюбуа.

Когда Александр во второй раз победит Тайсона, то в его весовой категории больше не останется любопытных боксеров, кроме Даниэля Дюбуа. Он — обладатель титула IBF. Многие вспоминают первый бой и тот спорный удар. Это был бы идеальный реванш, поединок за титул абсолютного чемпиона мира, — подчеркнул Климас.

В то же время бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон заявил, что будет болеть за Тайсона Фьюри.

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