Я прикончу его. Дюбуа публично пригрозил Усику

Известный британский боксер и обладатель титула IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа утверждает, что планирует "прикончить" легендарного украинского чемпиона Александра Усика.

Дюбуа снова пытается запугать Усика

По словам британского тяжеловеса, он намерен провести реванш против чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика. 27-летний Дюбуа не скрывает от журналистов и фанатов, что лично для него это "незаконченное дело".

Я сделаю это. Я прикончу его и это будет хорошее сражение. Это будет хороший объединительный поединок, и это очень важно. Это будет монументальное событие, — утверждает Дюбуа. Поделиться

Стоит также отметить, что недавно тренер британского боксера Дэниеля Дюбуа Дон Чарльз подверг критике чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Он цинично и безосновательно обозвал украинского чемпиона фальшивым обладателем поясов, а также обвинил в мошенничестве.

Тренер вспомнил момент в пятом раунде поединка Усик — Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года, когда британский боксер пробил ниже пояса украинцу. Тогда Чарльз категорически не согласился с этим и заявил, что Усик симулировал попадание в запретную зону. Поделиться

Чем сейчас занимается Александр Усик

Напомним, что 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.

Мой друг, Тайсон Фьюри, я готов к декабрю. Ты готов? — поинтересовался украинский чемпион. Поделиться

Кроме того, Александр Усик анонсировал начало тренировочного лагеря в преддверии реванша с британским боксером.

Как уже упоминалось ранее, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Большинство известных боксеров прогнозируют, что его выиграет именно украинец.