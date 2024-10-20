Я прикончу его. Дюбуа публично пригрозил Усику

Известный британский боксер и обладатель титула IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа утверждает, что планирует "прикончить" легендарного украинского чемпиона Александра Усика.
Главные тезисы
- Даниэль Дюбуа верит, что сможет победить украинца.
- Тренер британского боксера критикует Александра Усика, называя его фальшивым обладателем поясов и обвиняя в мошенничестве.
- Усик пока не комментирует эти громкие заявления.
Дюбуа снова пытается запугать Усика
По словам британского тяжеловеса, он намерен провести реванш против чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика. 27-летний Дюбуа не скрывает от журналистов и фанатов, что лично для него это "незаконченное дело".
Стоит также отметить, что недавно тренер британского боксера Дэниеля Дюбуа Дон Чарльз подверг критике чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.
Он цинично и безосновательно обозвал украинского чемпиона фальшивым обладателем поясов, а также обвинил в мошенничестве.
Чем сейчас занимается Александр Усик
Напомним, что 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.
Кроме того, Александр Усик анонсировал начало тренировочного лагеря в преддверии реванша с британским боксером.
Как уже упоминалось ранее, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Большинство известных боксеров прогнозируют, что его выиграет именно украинец.
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