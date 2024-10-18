Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри дерзко заявил, что у него есть план для победы в бою-реванше против украинского боксера Александра Усика.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри рассказал о своем плане для победы в бою-реванше против Александра Усика.
- Бой-реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- Фьюри утверждает, что на этот раз он не просто победит, а завершит бой нокаутом, подчеркивая свою агрессивную стратегию.
- Британский боксер уверен в своей способности победить Усика и планирует повторить успехи предыдущих поединков Дюбуа и Джошуа.
- Многие эксперты видят Усика в роли фаворита боя, но Фьюри не собирается отступать и готов биться до конца за победу.
Что известно о дерзких заявлениях Фьюри относительно боя-реванша против Усика
В частности, "Цыганский король" заявил в интервью британским журналистам, что готовится к победе над Усиком.
Он сравнил предстоящее сражение с противостоянием Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.
Реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря. Место проведения мегафайта неизменно — столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.
На кону поединка будут стоять чемпионские титулы украинца. Пока эксперты считают фаворитом битвы Александра Усика.
Что известно о других заявлениях Фьюри перед боем
Британский боксер тяжеловес Тайсон Фьюри начал хвастаться наличием победного плана на бой-реванш против украинца Александра Усика.
По словам эксчемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, он нацелен не просто добиться победы над Усиком, а завершить бой нокаутом.
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