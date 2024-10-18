Фьюри раскрыл план своей победы в бою против Усика
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Фьюри раскрыл план своей победы в бою против Усика

Тайсон Фьюри
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Источник:  Boxing News

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри дерзко заявил, что у него есть план для победы в бою-реванше против украинского боксера Александра Усика.

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри рассказал о своем плане для победы в бою-реванше против Александра Усика.
  • Бой-реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
  • Фьюри утверждает, что на этот раз он не просто победит, а завершит бой нокаутом, подчеркивая свою агрессивную стратегию.
  • Британский боксер уверен в своей способности победить Усика и планирует повторить успехи предыдущих поединков Дюбуа и Джошуа.
  • Многие эксперты видят Усика в роли фаворита боя, но Фьюри не собирается отступать и готов биться до конца за победу.

Что известно о дерзких заявлениях Фьюри относительно боя-реванша против Усика

В частности, "Цыганский король" заявил в интервью британским журналистам, что готовится к победе над Усиком.

Он сравнил предстоящее сражение с противостоянием Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

Я должен нокаутировать Усику. Это мой путь к победе. Перед первым поединком Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа меня спросили о исходе боя. Спросили, кто победит. Я ответил, что Дюбуа должен быстро разбивать блок соперника, нанести ему вред и вывести его из боя за 5-6 раундов. И именно это он сделал. В нашей встрече с Усиком я должен сделать то же самое, — заявляет Фьюри.

Фьюри заявляет о плане победы над Усиком
Тайсон Фьюри и Александр Усик

Реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря. Место проведения мегафайта неизменно — столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

На кону поединка будут стоять чемпионские титулы украинца. Пока эксперты считают фаворитом битвы Александра Усика.

Что известно о других заявлениях Фьюри перед боем

Британский боксер тяжеловес Тайсон Фьюри начал хвастаться наличием победного плана на бой-реванш против украинца Александра Усика.

По словам эксчемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, он нацелен не просто добиться победы над Усиком, а завершить бой нокаутом.

В течение всей моей жизни я был плохим парнем. Я все еще плохой парень. Мне еще несколько лет до 40-ти, но я люблю так говорить. Однако я выйду на ринг в режиме уничтожения. В прошлый раз я вышел боксировать с ним, был осторожен. Я отбил ему голову — давайте говорить фактами. Любого можно подловить, как мы видели во многих боях в тяжелом весе. Но на этот раз я не выйду побеждать за очками. Я нокаутирую этого засранца, — заявил Цыганский король.

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