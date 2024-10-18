В течение всей моей жизни я был плохим парнем. Я все еще плохой парень. Мне еще несколько лет до 40-ти, но я люблю так говорить. Однако я выйду на ринг в режиме уничтожения. В прошлый раз я вышел боксировать с ним, был осторожен. Я отбил ему голову — давайте говорить фактами. Любого можно подловить, как мы видели во многих боях в тяжелом весе. Но на этот раз я не выйду побеждать за очками. Я нокаутирую этого засранца, — заявил Цыганский король.