Усик и Фьюри впервые встретились после победы украинца на Уэмбли ― видео

Понаблюдать поединок Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа в Лондоне в субботу, 21 сентября, пришли ключевые соперники в тяжелом весе - украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

Что Фьюри сказал Усику во время первой встречи после поражения на Уэмбли в мае

По результатам поединка Дюбуа накаутировал Джошуа уже в пятом раунде, до этого трижды отправив соперника в нокдаун.

Во время этого поединка Фьюри впервые встретился с Усиком после своего поражения на Уэмбли в мае.

В кратком разговоре "Цыганский король" высказал множество комплиментов в адрес Усика, напомнив о победах украинского боксера и над Джошуа, и над Дюбуа.

Ты дал Джошуа и Дюбуа урок бокса. Честная игра. Вот что делают навыки бокса! Навыки оплачивают счета, — отметил Тайсон Фьюри. Поделиться

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря. Ожидается, что победитель этого сражения может встретиться с Даниэлем Дюбуа в поединке за абсолют.

"You taught them both a proper boxing lesson!" 👀



Tyson Fury to Oleksandr Usyk immediately after #JoshuaDubois 👑 pic.twitter.com/NcOc9QhpJN — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) September 22, 2024

Что известно о прогнозах других известных боксеров по поводу боя-реванша между Фьюри и Усиком.

Британский боксер Джо Джойс убежден в том, что украинский чемпион Александр Усик снова сможет одолеть "цыганского короля" Тайсона Фьюри.

Несмотря на то, что британский боксер считает украинцам фаворитом этого реванша, он предполагает, что Тайсон еще может всех удивить.

Однако это произойдет только в том случае, если "цыганский король" успеет качественно подготовиться к поединку и поставит все на кон.

Легендарный британский боксер Дерек Чисора убежден, что у Тайсона Фьюри нет никаких шансов на победу во время реванша с украинским чемпионом Александром Усиком.

По мнению Чисоры, Усик сможет повторить свой триумф, а сам бой закончится нокаутом.

Британский боксер также озвучил предположение, что Тайсон не был на 100% готов к первому бою.