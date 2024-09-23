Усик та Ф'юрі вперше зустрілись після перемоги українця на Вемблі ― відео

Поспостерігати поєдинок Даніеля Дюбуа й Ентоні Джошуа у Лондоні у суботу, 21 вересня, прийшли ключові суперники у надважкій вазі - українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі.

Що Ф'юрі сказав Усику під час першої зустрічі після поразки на Вемблі у травні

За результатами поєдинку Дюбуа накаутував Джошуа вже у п’ятому раунді, до цього тричі відправивши суперника у нокдаун.

Під час цього поєдинку Ф'юрі вперше зустрівся з Усиком після своєї поразки на Вемблі у травні.

У короткій розмові “Циганський король” висловив багато компліментів на адресу Усика, нагадавши про перемоги українського боксера і над Джошуа, і над Дюбуа.

Ти дав Джошуа та Дюбуа справжній урок боксу. Чесна гра. Ось, що роблять навички боксу! Навички оплачують рахунки, — зазначив Тайсон Ф'юрі. Поширити

Реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Очікується, що переможець цієї битви може зустрітися з Даніелем Дюбуа в поєдинку за абсолют.

"You taught them both a proper boxing lesson!" 👀



Tyson Fury to Oleksandr Usyk immediately after #JoshuaDubois 👑 pic.twitter.com/NcOc9QhpJN — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) September 22, 2024

Що відомо про прогнози інших відомих боксерів стосовно бою-реваншу між Ф’юрі та Усиком

Британський боксер Джо Джойс переконаний в тому, що український чемпіон Олександр Усик знову зможе здолати “циганського короля” Тайсона Ф'юрі.

Попри те, що британський боксер вважає українцям фаворитом цього реваншу, він припускає, що Тайсон ще може всіх здивувати.

Однак це станеться лише в тому випадку, якщо “циганській король” встигне якісно підготуватися до поєдинку і поставить все на кін.

Легендарний британський боксер Дерек Чісора переконаний, що у Тайсона Ф'юрі немає жодних шансів на перемогу під час реваншу з українським чемпіоном Олександром Усиком.

На переконання Чісори, Усик зможе повторити свій тріумф, а сам бій закінчиться нокаутом.

Британський боксер також озвучив припущення, що Тайсон не був на 100% готовий до першого бою.