Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик подарував здобутий після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі чемпіонський пояс WBC президенту Володимиру Зеленському.

Що відомо про подарований Усиком Зеленському чемпіонський пояс

Це оригінальний пояс, який ми забрали у нашого товстого друга з Лондону. Прошу вибачення, що на ньому немає фото нашого друга, якого я побив, але його тут і не має бути, — пояснив Усик у момент передачі поясу президенту України. Поширити

Однак, як зазначають журналісти видання, у цій історії є один цікавий момент.

Зокрема, Усик подарував Зеленському традиційний зелений пояс WBC, однак спеціально до поєдинку Усика проти Ф'юрі 18 травня цього року керівництво Всесвітньої боксерської ради випустило інший оригінальний пояс.

Так, він був не зеленим, а у кольорах українського прапору та прапору Великої Британії з різних боків.

Однак на наступний день після перемоги у бою проти Ф'юрі Усик оприлюднив у соцмережах фото із традиційним зеленим поясом WBC з красномовним надписом Welcome to the family.

Усик з чемпіонським поясом WBC

Скоріш за все, саме цей пояс Усик подарував Зеленському.

Здобутий Усиком чемпіонський пояс WBC з кольорами України

Автори матеріалу підкреслюють, що Усик не випадково сказав Зеленському, що на поясі не було вказане прізвище Ф'юрі.

Чемпіонські пояси WBC зазвичай мають на собі зображення їхніх власників.

Наприклад, на чемпіонському поясі WBC Віталія Кличка є фото великих чемпіонів минулого — Мухаммеда Алі, Джо Луїса і самого Кличка.

Таким чином, на чемпіонському поясі, яким володів Ф'юрі, мало бути його зображення.

Що відомо про правила передачі чемпіонських поясів у боксі

Підкреслюється, що безпосередньо перед боєм супервайзер забирає до себе чемпіонський пояс, або кілька чемпіонських поясів, якщо поєдинок проводиться відповідним чином. За результатами суддівського рішення переможець отримує чемпіонські пояси.

За традиціями професійного боксу, більшість міжнародних боксерських організацій лишають чемпіонський пояс колишньому чемпіону, а для переможця виготовляють новий.

Новий пояс має на собі саме зображення переможця.

Саме тому на поясі, який Усик подарував Зеленському, не може бути зображення Тайсона Ф’юрі.

У протистоянні Усика та Ф’юрі, за умовами контракту, має відбутись поєдинок-реванш. Тож, якщо “циганський король” переможе, усім міжнародним боксерським організаціям, які санкціонують цей бій, доведеться виготовляти для нього нові пояси.

Зазначимо, що відразу після перемоги Усика в Ріяді організатори прямо в рингу вручили українцю ще один спеціальний чемпіонський пояс Undisputed.

Його Олександру доведеться фактично захищати в груді у рамках матчу-реваншу. Мабуть, саме тому Усик не став дарувати цей пояс Зеленському, адже він буде стояти на кону 21 грудня.