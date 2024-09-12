Стали відомі цікаві деталі щодо подарованого Усиком Зеленському чемпіонського поясу WBC
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Стали відомі цікаві деталі щодо подарованого Усиком Зеленському чемпіонського поясу WBC

Усик подарував Зеленському чемпіонський пояс WBC
Джерело:  Champion

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик подарував здобутий після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі чемпіонський пояс WBC президенту Володимиру Зеленському. 

Головні тези:

  • Усик передав Зеленському оригінальний зелений пояс WBC, який отримав після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.
  • Пояс, що подарував Усик, відрізняється від того, який був випущений спеціально на бій з Ф'юрі, бо має традиційні зелені кольори.
  • Відповідно до правил професійного боксу, переможець отримує чемпіонські пояси, тому на поясі для Зеленського не може бути зображення Ф'юрі.
  • Згідно контракту, Усик і Ф'юрі повинні провести реванш, після якого організаціям доведеться виготовити нові пояси для переможця.
  • Усик також вже отримав пояс Undisputed, який доведеться захищати в реванші, тому не дарував його Зеленському.

Що відомо про подарований Усиком Зеленському чемпіонський пояс

Це оригінальний пояс, який ми забрали у нашого товстого друга з Лондону. Прошу вибачення, що на ньому немає фото нашого друга, якого я побив, але його тут і не має бути, — пояснив Усик у момент передачі поясу президенту України.

Однак, як зазначають журналісти видання, у цій історії є один цікавий момент.

Зокрема, Усик подарував Зеленському традиційний зелений пояс WBC, однак спеціально до поєдинку Усика проти Ф'юрі 18 травня цього року керівництво Всесвітньої боксерської ради випустило інший оригінальний пояс.

Так, він був не зеленим, а у кольорах українського прапору та прапору Великої Британії з різних боків.

Однак на наступний день після перемоги у бою проти Ф'юрі Усик оприлюднив у соцмережах фото із традиційним зеленим поясом WBC з красномовним надписом Welcome to the family.

Усик подарував Зеленському чемпіонський пояс WBC
Усик з чемпіонським поясом WBC

Скоріш за все, саме цей пояс Усик подарував Зеленському.

Усик подарував Зеленському чемпіонський пояс WBC
Здобутий Усиком чемпіонський пояс WBC з кольорами України

Автори матеріалу підкреслюють, що Усик не випадково сказав Зеленському, що на поясі не було вказане прізвище Ф'юрі.

Чемпіонські пояси WBC зазвичай мають на собі зображення їхніх власників.

Наприклад, на чемпіонському поясі WBC Віталія Кличка є фото великих чемпіонів минулого — Мухаммеда Алі, Джо Луїса і самого Кличка.

Таким чином, на чемпіонському поясі, яким володів Ф'юрі, мало бути його зображення.

Що відомо про правила передачі чемпіонських поясів у боксі

Підкреслюється, що безпосередньо перед боєм супервайзер забирає до себе чемпіонський пояс, або кілька чемпіонських поясів, якщо поєдинок проводиться відповідним чином. За результатами суддівського рішення переможець отримує чемпіонські пояси.

За традиціями професійного боксу, більшість міжнародних боксерських організацій лишають чемпіонський пояс колишньому чемпіону, а для переможця виготовляють новий.

Новий пояс має на собі саме зображення переможця.

Саме тому на поясі, який Усик подарував Зеленському, не може бути зображення Тайсона Ф’юрі.

У протистоянні Усика та Ф’юрі, за умовами контракту, має відбутись поєдинок-реванш. Тож, якщо “циганський король” переможе, усім міжнародним боксерським організаціям, які санкціонують цей бій, доведеться виготовляти для нього нові пояси.

Зазначимо, що відразу після перемоги Усика в Ріяді організатори прямо в рингу вручили українцю ще один спеціальний чемпіонський пояс Undisputed.

Його Олександру доведеться фактично захищати в груді у рамках матчу-реваншу. Мабуть, саме тому Усик не став дарувати цей пояс Зеленському, адже він буде стояти на кону 21 грудня.

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