Реванш Усик — Ф'юрі. Чісора виступив з неочікуваним прогнозом
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Реванш Усик — Ф'юрі. Чісора виступив з неочікуваним прогнозом

Усик і Чісора
Джерело:  Таlk Sport

Легендарний британський боксер Дерек Чісора переконаний, що у Тайсона Ф'юрі немає жодних шансів на перемогу під час реваншу з українським чемпіоном Олександром Усиком.

Головні тези:

  • Чісора впевнений, що Ф'юрі знову програє Усику.
  • Українець вже анонсував початок тренувального табору на найближчі дні.
  • Усик відмовився від титулу IBF для того, щоб він стояв на кону у поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Ф'юрі може розраховувати лише на ганебну поразку

На переконання Чісори, Усик зможе повторити свій тріумф, а сам бій закінчиться нокаутом.

Британський боксер також озвучив припущення, що Тайсон не був на 100% готовий до першого бою.

Це велике розсічення, проблеми з деякими спарингами — він не був повністю готовий до Усика. І він ходив по рингу перші раунди, не маючи впевненості у собі. Однак я вважаю, що цього разу Усик його нокаутує. І мені здається, що відносини Ф'юрі та його тренера Шугара Хілла йдуть на спад, — зазначив Дерек Чісора.

До слова, у британця дружні стосунки з Олександром Усиком — він часто публікує їхні спільні фото у своїх соцмережах.

Дерек Чісора та Олександр Усик (Фото: facebook.com/derekwarchisora)

Усик публічно звернувся до Ф'юрі

Увечері 10 вересня чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик нагадав “циганському королю” Тайсону Ф'юрі про їхній реванш у грудні 2024 року.

Мій друже, Тайсоне Ф'юрі, я готовий до грудня. Ти готовий? — поцікавився український чемпіон.

Окрім того, 11 вересня, Усик анонсував початок тренувального табору напередодні реваншу з британським боксером.

Як відомо, другий бій відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

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