Реванш Усик — Ф'юрі. Чісора виступив з неочікуваним прогнозом

Легендарний британський боксер Дерек Чісора переконаний, що у Тайсона Ф'юрі немає жодних шансів на перемогу під час реваншу з українським чемпіоном Олександром Усиком.
Головні тези:
- Чісора впевнений, що Ф'юрі знову програє Усику.
- Українець вже анонсував початок тренувального табору на найближчі дні.
- Усик відмовився від титулу IBF для того, щоб він стояв на кону у поєдинку Джошуа — Дюбуа.
Ф'юрі може розраховувати лише на ганебну поразку
На переконання Чісори, Усик зможе повторити свій тріумф, а сам бій закінчиться нокаутом.
Британський боксер також озвучив припущення, що Тайсон не був на 100% готовий до першого бою.
До слова, у британця дружні стосунки з Олександром Усиком — він часто публікує їхні спільні фото у своїх соцмережах.
Усик публічно звернувся до Ф'юрі
Увечері 10 вересня чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик нагадав “циганському королю” Тайсону Ф'юрі про їхній реванш у грудні 2024 року.
Окрім того, 11 вересня, Усик анонсував початок тренувального табору напередодні реваншу з британським боксером.
Як відомо, другий бій відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.
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