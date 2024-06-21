Всесвітньо відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі визнав, що він недооцінив свого суперника з України Олександра Усика, а також “занадто багато сміявся над ним” замість того, щоб сконцентруватися на поєдинку.

Бій століття. Ф'юрі озвучив власну причину поразки

За словами боксера, він дуже багато разів переглядав бій і все одно отримував одну й ту саму відповідь — був переконаний у тому, що переміг.

Усик знає, що він мене не переміг... Я думав, що майже всі раунди я бив його по голові. Він розбив мені ніс у восьмому раунді, отримав 10-8 у дев'ятому раунді, і я віддав йому десятий раунд. Але крім цього я не дав йому жодного раунду. Тайсон Ф'юрі Британський боксер

Британець також додав, що бій був "набагато простішим, ніж він думав".

Він неодноразово чув про те, що по Усику важко влучити, тому завдавав українцю комбінацію з чотирьох ударів та продовжував сміятися над ним.

Моя проблема в тому, що я, напевно, занадто багато веселився. Це було занадто легко. Наче я був там із місцевим боксером-аматором. Я занадто насолоджувався цим, дуркував і поплатився за це в дев'ятому раунді, — визнав Тайсон Ф'юрі. Поширити

Як Ф'юрі коментує майбутній реванш з Усиком

Журналісти попросили у британця прокоментувати майбутній бій-реванш з українським чемпіоном.

Боксер відверто зізнався, що з нетерпінням чекає цього поєдинку.

Я повинен вибити його з гри, тому що мені не бачити перемоги суддівським рішенням. Це сумно, тому що виграти бій і так досить складно, не кажучи вже про те, що потрібно когось нокаутувати. Тайсон Ф'юрі Британський боксер

За словами британця, він впевнений у своїх силах та потенційній перемозі.