Всесвітньо відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі визнав, що він недооцінив свого суперника з України Олександра Усика, а також “занадто багато сміявся над ним” замість того, щоб сконцентруватися на поєдинку.
Головні тези:
- Британець підкреслює, що бій з Усиком був простішим, ніж він очікував.
- Наразі він готовий до реваншу й навіть визначив мету – нокаутувати свого опонента.
- Тайсон Ф'юрі пообіцяв повернутися в ринг у грудні для реваншу з Олександром Усиком, прагнучи яскравої перемоги.
Бій століття. Ф'юрі озвучив власну причину поразки
За словами боксера, він дуже багато разів переглядав бій і все одно отримував одну й ту саму відповідь — був переконаний у тому, що переміг.
Британець також додав, що бій був "набагато простішим, ніж він думав".
Він неодноразово чув про те, що по Усику важко влучити, тому завдавав українцю комбінацію з чотирьох ударів та продовжував сміятися над ним.
Як Ф'юрі коментує майбутній реванш з Усиком
Журналісти попросили у британця прокоментувати майбутній бій-реванш з українським чемпіоном.
Боксер відверто зізнався, що з нетерпінням чекає цього поєдинку.
За словами британця, він впевнений у своїх силах та потенційній перемозі.
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