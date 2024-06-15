Усик представив фільм про свій шлях до титулу абсолютного чемпіона — відео

Український боксер Олександр Усик опублікував короткометражну стрічку "Шлях до Абсолюта" про власне сходження до вершини надважкого дивізіону.
Головні тези:
- Усик презентував документальний фільм 'Шлях до Абсолюта', який став ретроспективою його шляху до звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
- Фільм містить унікальні кадри підготовки до поєдинків з Чісорою, Джошуа, Ф'юрі та іншими визначними суперниками Усика.
- Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі за чверть століття, обійшовши британця Леннокса Льюїса.
- Запланований бій-реваншу Усик — Ф'юрі 2 відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, у разі відмови Ф'юрі, Усика можуть очікувати поєдинки з Дюбуа, Чарром або Паркером.
- Українець переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів у першому бою, отримавши визнання й підтримку у боксерському світі.
Усик презентував документальний фільм
37-річний українець удостоївся документального фільму. Десятихвилинна стрічка стала ретроспективою непростого шляху до звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
До відео потрапили кадри підготовки до кожного з епохальних у кар'єрі Усика поєдинків. Тут він готується та реалізовує перевагу над Чаззом Візерспуном, Дереком Чісорою, Ентоні Джошуа, Даніелем Дюбуа та нарешті Тайсоном Ф'юрі. Завершується фільм кадрами підняття українським боксером над головою поясу з написом Undisputed.
У травні Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі за чверть століття. Останнім володарем такого титулу був британець Леннокс Льюїс. Цьогоріч відбудеться бій-реванш українця проти "Циганського Короля".
Що відомо про бій Усик — Ф'юрі 2
Нещодавно очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив дату друго поєдинку важковаговиків. Реванш запланований на 21 грудня. Бій прийме Ер-Ріяд.
У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британця Дюбуа (тимчасовий чемпіон IBF) наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики — регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.
У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди — 115:112, 114:113.
До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.
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