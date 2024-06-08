Доведеться битися. Промоутер Джошуа висунув Усику неочікувану вимогу
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Доведеться битися. Промоутер Джошуа висунув Усику неочікувану вимогу

Усик
Джерело:  online.ua

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн несподівано для всіх почав наполягати на тому, щоб українець та абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) відмовився від титулу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Головні тези:

  • Промоутер Едді Гірн вимагає, щоб Усик відмовився від титулу IBF.
  • Реванш між Усиком і Fury запланований на 21 грудня 2024 року, що обіцяє стати ще одним історичним боєм.
  • Ентоні Джошуа, підопічний Гірна, також має важливе значення у цих планах.

Гірн знову спробував принизити Усика

Усику треба бути чесним. Ми хочемо, щоб він вийшов і чесно сказав, що не битиметься з Даніелем Дюбуа. Даніель є тимчасовим чемпіоном IBF і обов'язковим претендентом. Усику доведеться битися з ним. Усик уже отримав реванш із Ф'юрі, — заявив Едді Гірн у коментарі talkSPORT Boxing.

На його переконання, події можуть розвиватися наступним чином:

  • Ей Джей і Дюбуа розіграють пояс IBF;

  • Ф'юрі та Усик поборються за інші титули;

  • наступної весни, у травні чи квітні, переможці зійдуться і знову розіграють звання беззаперечного чемпіона.

Що важливо розуміти, Ентоні Джошуа є підопічним Гірна.

Коли відбудеться реванш між Усиком та Ф'юрі

Реванш між українцем та абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) повинен відбутися 21 грудня 2024 року.

Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається, — заявив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Як уже згадувалося раніше, непереможний українець зміг тріумфально здолати “циганського короля” у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Британець встиг завдати більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр Усик.

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