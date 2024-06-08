Доведеться битися. Промоутер Джошуа висунув Усику неочікувану вимогу

Усику треба бути чесним. Ми хочемо, щоб він вийшов і чесно сказав, що не битиметься з Даніелем Дюбуа. Даніель є тимчасовим чемпіоном IBF і обов'язковим претендентом. Усику доведеться битися з ним. Усик уже отримав реванш із Ф'юрі, — заявив Едді Гірн у коментарі talkSPORT Boxing.