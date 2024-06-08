Доведеться битися. Промоутер Джошуа висунув Усику неочікувану вимогу

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн несподівано для всіх почав наполягати на тому, щоб українець та абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) відмовився від титулу Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Головні тези:
- Промоутер Едді Гірн вимагає, щоб Усик відмовився від титулу IBF.
- Реванш між Усиком і Fury запланований на 21 грудня 2024 року, що обіцяє стати ще одним історичним боєм.
- Ентоні Джошуа, підопічний Гірна, також має важливе значення у цих планах.
Гірн знову спробував принизити Усика
На його переконання, події можуть розвиватися наступним чином:
Ей Джей і Дюбуа розіграють пояс IBF;
Ф'юрі та Усик поборються за інші титули;
наступної весни, у травні чи квітні, переможці зійдуться і знову розіграють звання беззаперечного чемпіона.
Що важливо розуміти, Ентоні Джошуа є підопічним Гірна.
Коли відбудеться реванш між Усиком та Ф'юрі
Реванш між українцем та абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) повинен відбутися 21 грудня 2024 року.
Як уже згадувалося раніше, непереможний українець зміг тріумфально здолати “циганського короля” у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.
Британець встиг завдати більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр Усик.
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