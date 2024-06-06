Не Фʼюрі. Усик назвав найсильнішого суперника у своїй карʼєрі

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі зізнався, що найсильнішого удару йому завдав Дерек Чісора.

Усик озвучив свого найсильнішого суперника в карʼєрі

За словами Олександра Усика, бій з Тайсоном Ф’юрі був найскладнішим у його кар'єрі, але британець не має настільки потужного удару, як Чісора.

Найважчий бій — так, [проти Ф’юрі]. Найсильніший удар — ні. Тому що Дерек Чісора дуже сильний хлопець. Один удар Чісори припав по рукавичках, і я сказав: «Боже мій, це як бейсбольна бита, — сказав Усик в подкасті 3 Knockdown Rule. Поширити

Усик і Чісора зустрічались у жовтні 2020 року. Олександр переміг суперника одноголосним рішенням суддів.

Новий бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться взимку

Цю інформацію офіційно підтвердив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається, — заявив він. Поширити

Як уже згадувалося раніше, непереможний українець зміг тріумфально здолати “циганського короля” у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Що важливо розуміти, британець встиг завдати більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр Усик.

Трохи пізніше промоутер Боб Арум заявив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш.