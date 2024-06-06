Не Фʼюрі. Усик назвав найсильнішого суперника у своїй карʼєрі

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі зізнався, що найсильнішого удару йому завдав Дерек Чісора.
Головні тези:
- Найсильнішим суперником у кар'єрі Олександра Усика виявився Дерек Чісора, хоча бій з Тайсоном Ф’юрі був найскладнішим
- Усик переміг Чісору одноголосною перемогою та готується до реваншу з Тайсоном Ф’юрі в грудні 2024 року
- Британець Ф’юрі вже скористався пунктом про реванш після поразки від Усика у першому поєдинку
- Бій Усик - Ф’юрі вже заплановано на зиму 2024 року в Ер-Ріяді, що обіцяє стати ще одним історичним поєдинком
Усик озвучив свого найсильнішого суперника в карʼєрі
За словами Олександра Усика, бій з Тайсоном Ф’юрі був найскладнішим у його кар'єрі, але британець не має настільки потужного удару, як Чісора.
Усик і Чісора зустрічались у жовтні 2020 року. Олександр переміг суперника одноголосним рішенням суддів.
Новий бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться взимку
Цю інформацію офіційно підтвердив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.
Як уже згадувалося раніше, непереможний українець зміг тріумфально здолати “циганського короля” у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.
Що важливо розуміти, британець встиг завдати більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр Усик.
Трохи пізніше промоутер Боб Арум заявив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш.
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