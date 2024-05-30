Бій-реванш Усик — Ф'юрі. Відомий боксер назвав свого фаворита
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Бій-реванш Усик — Ф'юрі. Відомий боксер назвав свого фаворита

Усик — Ф'юрі
Джерело:  Sport.ua

Обов'язковий претендент на титульний бій від IBF хорватський боксер Філіп Хргович оцінив шанси ексчемпіона WBC британця Тайсона Ф'юрі у бою-реванші з абсолютним чемпіоном світу у хевівейті українцем Олександром Усиком.

За якої умови Ф'юрі зможе перемогти Усика у бою-реванші

За словам спортсмена, Ф'юрі може перемогти Усика у реванші.

Йому треба краще підготуватися до бою і він зможе перемогти. Тайсон чудово працював 4-5 раундів у першому бою, але потім йому не вистачило енергії. Якщо Тайсон краще підготується до бою – він переможе, – зазначив Хргович.

Тобто, Філіп Хргович вважає, що якісна підготовка допоможе Ф’юрі здолати Усика у реванші.

Новий бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться взимку

Цю інформацію офіційно підтвердив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається, — заявив він.

Як уже згадувалося раніше, непереможний українець зміг тріумфально здолати “циганського короля” у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Що важливо розуміти, британець встиг завдати більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр Усик.

Трохи пізніше промоутер Боб Арум заявив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш.

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