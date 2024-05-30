Бій-реванш Усик — Ф'юрі. Відомий боксер назвав свого фаворита

Обов'язковий претендент на титульний бій від IBF хорватський боксер Філіп Хргович оцінив шанси ексчемпіона WBC британця Тайсона Ф'юрі у бою-реванші з абсолютним чемпіоном світу у хевівейті українцем Олександром Усиком.
За якої умови Ф'юрі зможе перемогти Усика у бою-реванші
За словам спортсмена, Ф'юрі може перемогти Усика у реванші.
Тобто, Філіп Хргович вважає, що якісна підготовка допоможе Ф’юрі здолати Усика у реванші.
Новий бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться взимку
Цю інформацію офіційно підтвердив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.
Як уже згадувалося раніше, непереможний українець зміг тріумфально здолати “циганського короля” у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.
Що важливо розуміти, британець встиг завдати більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр Усик.
Трохи пізніше промоутер Боб Арум заявив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш.
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