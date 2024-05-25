Український боксер Олександр Усик об'єднав усі чотири основні пояси хевівейту та став абсолютним чемпіоном світу. Проте вже наступного тижня українець може залишитися без титулу IBF.
Менеджер Усика розкритикував IBF за наміри забрати титул
Тайсон Ф'юрі активував опцію контракту про реванш з Усиком. Поєдинок повинен відбутися наприкінці року.
Однак на кону другого бою можуть стояти лише три титули, а не чотири. А це означає, що Тайсон Ф'юрі вже не матиме шансу стати абсолютним чемпіоном.
Все через рішення IBF забрати свій пояс, який розіграють 1 червня Хргович та Дюбуа. Такі дії боксерської організації розкритикував менеджер Усика Егіс Клімас. Він вважає такий вчинок несправедливим.
Менеджер Усика сподівається, що IBF зробить виняток з правил та збереже титул до реваншу.
Зазначимо, що представники Усика вже звернулися до IBF з проханням відтермінувати обов'язковий захист з хорватом Філіпом Хрговичем. Рішення повинно бути прийняте наступного тижня.
Ф’юрі спробує реабілітуватися в повторному поєдинку з Усиком
Контракт на "бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком передбачав обов'язковий пункт про реванш. Британський боксер спробує реабілітуватися в повторному поєдинку.
Олександр Усик здобув історичну перемогу в Ер-Ріяді над непереможеним велетнем Тайсоном Ф'юрі. Українець став абсолютним чемпіоном світу у королівському дивізіоні.
Поєдинок двох суперважковаговиків запам'ятався великою кількістю яскравих моментів та викликав захоплення у глядачів. Тож повторна зустріч зірок хевівейту обіцяє бути не менш видовищною.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-