Украинский боксер Александр Усик объединил все четыре основных пояса хевивейта и стал абсолютным чемпионом мира. Однако на следующей неделе украинец может остаться без титула IBF.
Менеджер Усика раскритиковал IBF за намерения отнять титул
Тайсон Фьюри активировал опцию контракта о реванше с Усиком. Поединок должен пройти в конце года.
Однако на кону второго боя могут стоять только три титула, а не четыре. А это значит, что у Тайсона Фьюри уже нет шанса стать абсолютным чемпионом.
Все из-за решения IBF забрать свой пояс, который разыграют 1 июня Хргович и Дюбуа. Такие действия боксерской организации подверг критике менеджер Усика Эгис Климас. Он считает такой поступок несправедливым.
Менеджер Усика надеется, что IBF сделает исключение из правил и сохранит титул реванша.
Отметим, что представители Усика уже обратились в IBF с просьбой отсрочить обязательную защиту с хорватом Филиппом Хрговичем. Решение должно быть принято на следующей неделе.
Фьюри попытается реабилитироваться в ответном поединке с Усиком
Контракт на "бой век" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предусматривал обязательный пункт о реванше. Британский боксер попытается реабилитироваться в ответном поединке.
Александр Усик одержал историческую победу в Эр-Рияде над непобежденным исполином Тайсоном Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.
Поединок двух супертяжеловеков запомнился большим количеством ярких моментов и вызвал восхищение у зрителей. Так что повторная встреча звезд хевивейта обещает быть не менее зрелищной.
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