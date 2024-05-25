Менеджер Усика раскритиковал IBF за намерения отнять титул
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Менеджер Усика раскритиковал IBF за намерения отнять титул

Усик
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Украинский боксер Александр Усик объединил все четыре основных пояса хевивейта и стал абсолютным чемпионом мира. Однако на следующей неделе украинец может остаться без титула IBF.

Менеджер Усика раскритиковал IBF за намерения отнять титул

Тайсон Фьюри активировал опцию контракта о реванше с Усиком. Поединок должен пройти в конце года.

Однако на кону второго боя могут стоять только три титула, а не четыре. А это значит, что у Тайсона Фьюри уже нет шанса стать абсолютным чемпионом.

Все из-за решения IBF забрать свой пояс, который разыграют 1 июня Хргович и Дюбуа. Такие действия боксерской организации подверг критике менеджер Усика Эгис Климас. Он считает такой поступок несправедливым.

Мы ждем решения IBF по титулу. Я считаю, что для Тайсона Фьюри оно даже важнее, чем для Александра Усика. Потому что Усик уже абсолютный чемпион в супертяжелом весе. Но если реванш будет через три титула, это не очень справедливо для обоих боксеров, — сказал Климас.

Менеджер Усика надеется, что IBF сделает исключение из правил и сохранит титул реванша.

Но важнее это для Тайсона. Представим, что он выиграл реванш, но абсолютным чемпионом не стал. Надеюсь, IBF примет правильное решение, — заявил Климас.

Отметим, что представители Усика уже обратились в IBF с просьбой отсрочить обязательную защиту с хорватом Филиппом Хрговичем. Решение должно быть принято на следующей неделе.

Фьюри попытается реабилитироваться в ответном поединке с Усиком

Контракт на "бой век" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предусматривал обязательный пункт о реванше. Британский боксер попытается реабилитироваться в ответном поединке.

Александр Усик одержал историческую победу в Эр-Рияде над непобежденным исполином Тайсоном Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

Поединок двух супертяжеловеков запомнился большим количеством ярких моментов и вызвал восхищение у зрителей. Так что повторная встреча звезд хевивейта обещает быть не менее зрелищной.

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