Бой-реванш Усик – Фьюри. Известный боксер назвал своего фаворита

Обязательный претендент на титульный бой от IBF хорватский боксер Филипп Хргович оценил шансы эксчемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в бою-реванше с абсолютным чемпионом мира в хевивейте украинцем Александром Усиком.
При каком условии Фьюри сможет победить Усика в бою-реванше
По словам спортсмена, Фьюри может победить Усика в реванше.
То есть Филипп Хргович считает, что качественная подготовка поможет Фьюри одолеть Усика в реванше.
Новое сражение между Усиком и Фьюри состоится зимой
Эту информацию официально подтвердил министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально одолеть "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.
Что важно понимать, британец успел нанести большее количество ударов, но более точным был Александр Усик.
Несколько позже промоутер Боб Арум заявил, что Фьюри воспользовался пунктом о реванше.
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