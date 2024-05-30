Бой-реванш Усик – Фьюри. Известный боксер назвал своего фаворита

Обязательный претендент на титульный бой от IBF хорватский боксер Филипп Хргович оценил шансы эксчемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в бою-реванше с абсолютным чемпионом мира в хевивейте украинцем Александром Усиком.

При каком условии Фьюри сможет победить Усика в бою-реванше

По словам спортсмена, Фьюри может победить Усика в реванше.

Ему нужно лучше подготовиться к бою и сможет победить. Тайсон отлично работал 4-5 раундов в первом бою, но потом ему не хватило энергии. Если Тайсон лучше подготовится к бою — он победит, — отметил Хргович. Поделиться

То есть Филипп Хргович считает, что качественная подготовка поможет Фьюри одолеть Усика в реванше.

Новое сражение между Усиком и Фьюри состоится зимой

Эту информацию официально подтвердил министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 во время сезона в Эр-Рияде. Мир снова будет наблюдать еще одно историческое сражение. Наша преданность фанатам бокса продолжается. Надеемся, вам понравится, — заявил он. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально одолеть "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.

Что важно понимать, британец успел нанести большее количество ударов, но более точным был Александр Усик.

Несколько позже промоутер Боб Арум заявил, что Фьюри воспользовался пунктом о реванше.