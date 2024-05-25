В контаркте "бой века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком был указан обязательный пункт о реванше бойцов.

Фьюри попытается реабилитироваться в ответном поединке с Усиком

Контракт на "бой век" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предусматривал обязательный пункт о реванше. Британский боксер попытается реабилитироваться в ответном поединке.

Александр Усик одержал историческую победу в Эр-Рияде над непобежденным исполином Тайсоном Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

Поединок двух супертяжеловеков запомнился большим количеством ярких моментов и вызвал восхищение у зрителей. Так что повторная встреча звезд хевивейта обещает быть не менее зрелищной.

Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше

Генеральный директор Top Rank Боб Арум сообщил, что Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше.

Есть положение о реванше, и Тайсон воспользовался этим пунктом. Бой состоится либо в конце года, либо в начале следующего года. Это произойдет, опять же, в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба бойца, - отметил Арум. Поделиться

Однако фанатам бокса придется немного подождать. Повторный мегафайт состоится позже планируемого.

Я знаю, что Тайсон очень ждет матча-реванша. Думаю, наверное, это будет в ноябре-декабре, потому что в октябре этого не сделаешь, – ответил 92-летний промоутер.

Боб Арум добавил, что Фьюри с нетерпением ждет реванша. Британец надеется вернуть все пояса.

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.

Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усика предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.

Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.