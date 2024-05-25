В контаркте "бой века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком был указан обязательный пункт о реванше бойцов.
Фьюри попытается реабилитироваться в ответном поединке с Усиком
Контракт на "бой век" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предусматривал обязательный пункт о реванше. Британский боксер попытается реабилитироваться в ответном поединке.
Александр Усик одержал историческую победу в Эр-Рияде над непобежденным исполином Тайсоном Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.
Поединок двух супертяжеловеков запомнился большим количеством ярких моментов и вызвал восхищение у зрителей. Так что повторная встреча звезд хевивейта обещает быть не менее зрелищной.
Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше
Генеральный директор Top Rank Боб Арум сообщил, что Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше.
Однако фанатам бокса придется немного подождать. Повторный мегафайт состоится позже планируемого.
Я знаю, что Тайсон очень ждет матча-реванша. Думаю, наверное, это будет в ноябре-декабре, потому что в октябре этого не сделаешь, – ответил 92-летний промоутер.
Боб Арум добавил, что Фьюри с нетерпением ждет реванша. Британец надеется вернуть все пояса.
Что известно о поединке Усика с Фьюри
Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.
Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усика предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.
Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.
Украинец стал первым за 24 года абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он окончательно утвердился рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины.
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