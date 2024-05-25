Фьюри активировал реванш с Усиком. Промоутер назвал новую дату боя
Категория
Спорт
Дата публикации

Фьюри активировал реванш с Усиком. Промоутер назвал новую дату боя

Бой Александра Усика и тайсона Фьюри
Читати українською
Источник:  online.ua

В контаркте "бой века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком был указан обязательный пункт о реванше бойцов.

Фьюри попытается реабилитироваться в ответном поединке с Усиком

Контракт на "бой век" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предусматривал обязательный пункт о реванше. Британский боксер попытается реабилитироваться в ответном поединке.

Александр Усик одержал историческую победу в Эр-Рияде над непобежденным исполином Тайсоном Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

Поединок двух супертяжеловеков запомнился большим количеством ярких моментов и вызвал восхищение у зрителей. Так что повторная встреча звезд хевивейта обещает быть не менее зрелищной.

Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше

Генеральный директор Top Rank Боб Арум сообщил, что Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше.

Есть положение о реванше, и Тайсон воспользовался этим пунктом. Бой состоится либо в конце года, либо в начале следующего года. Это произойдет, опять же, в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба бойца, - отметил Арум.

Однако фанатам бокса придется немного подождать. Повторный мегафайт состоится позже планируемого.

Я знаю, что Тайсон очень ждет матча-реванша. Думаю, наверное, это будет в ноябре-декабре, потому что в октябре этого не сделаешь, – ответил 92-летний промоутер.

Боб Арум добавил, что Фьюри с нетерпением ждет реванша. Британец надеется вернуть все пояса.

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.

Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усика предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.

Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.

Украинец стал первым за 24 года абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он окончательно утвердился рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Фьюри неожиданно собрался в Украину и раскрыл причину
Тайсон Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Легенда UFC Усман предложил неожиданного соперника для Усика после боя с Фьюри
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
В команде Усика раскрыли планы украинца после победы над Фьюри
Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?