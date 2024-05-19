Фьюри неожиданно собрался в Украину и раскрыл причину

По словам экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, ему очень хочется посетить Украину, чтобы провести больше времени с новым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и его семьей.

Отпуск Фьюри может пройти в Украине

О своих планах "цыганский король" заговорил сразу после окончания боя.

Он обратился к своему сопернику и рассказал, что о нем думает.

Ты сильный человек, ты очень добрый человек, мой брат во Христе. Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной. Тайсон Фьюри Британский боксер

Эта идея понравилась украинскому боксеру, потому он сразу на нее согласился

Без проблем, друг, — заявил Александр Усик. Поделиться

Фьюри был убежден, что он победил Усика

Как откровенно признался британский боксер, он очень доволен своим выступлением в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Александра Усика.

Более того, «цыганский король» уверяет, что сейчас на самом деле счастлив.

Я очень счастлив сейчас. Думаю, что показал лучшее возможное выступление. Думал, что победил. Но есть то, что имеем. Мы оба получили гонорары и вернемся к своим женам и детям. Мы подарили болельщикам зрелище. Усику 37 лет, мне 36 — мы больше не дети. Тайсон Фьюри Британский боксер

Цыганский король также добавил, что они с Усиком находятся на завершающих стадиях своих карьер и смогли показать прекрасный бой.