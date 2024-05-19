Фьюри неожиданно собрался в Украину и раскрыл причину

По словам экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, ему очень хочется посетить Украину, чтобы провести больше времени с новым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и его семьей.
Отпуск Фьюри может пройти в Украине
О своих планах "цыганский король" заговорил сразу после окончания боя.
Он обратился к своему сопернику и рассказал, что о нем думает.
Эта идея понравилась украинскому боксеру, потому он сразу на нее согласился
Фьюри был убежден, что он победил Усика
Как откровенно признался британский боксер, он очень доволен своим выступлением в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Александра Усика.
Более того, «цыганский король» уверяет, что сейчас на самом деле счастлив.
Цыганский король также добавил, что они с Усиком находятся на завершающих стадиях своих карьер и смогли показать прекрасный бой.
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