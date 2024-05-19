Ф'юрі несподівано зібрався в Україну та розкрив причину

За словами ексчемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, йому дуже хочеться відвідати Україну, щоб провести більше часу з новим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та його родиною.

Відпустка Ф'юрі може пройти в Україні

Про свої плани “циганський король” заговорив одразу після закінчення бою.

Він звернувся до свого суперника та розповів, що про нього думає.

Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брате у Христі. Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім’єю і провести відпустку з твоєю родиною, а ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною. Тайсон Ф'юрі Британський боксер

Ця ідея сподобалася українському боксеру, тому він одразу на неї погодився

Без проблем, друже, — заявив Олександр Усик. Поширити

Ф'юрі був переконаний, що він переміг Усика

Як відверто зізнався британський боксер, він дуже задоволений своїм виступом у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика.

Ба більше, “циганський король” запевняє, що наразі є справді щасливим.

Я дуже щасливий зараз. Думаю, що показав найкращий можливий виступ. Думав, що переміг. Але маємо те, що маємо. Ми обидва отримали гонорари та повернемося до своїх дружин та дітей. Ми подарували вболівальникам видовище. Усику 37 років, мені 36 — ми більше не діти. Тайсон Ф'юрі Британський боксер

“Циганський король” також додав, що вони з Усиком перебувають на завершальних стадіях своїх кар’єр та змогли показати прекрасний бій.