Ф'юрі несподівано зібрався в Україну та розкрив причину

За словами ексчемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, йому дуже хочеться відвідати Україну, щоб провести більше часу з новим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та його родиною.
Відпустка Ф'юрі може пройти в Україні
Про свої плани “циганський король” заговорив одразу після закінчення бою.
Він звернувся до свого суперника та розповів, що про нього думає.
Ця ідея сподобалася українському боксеру, тому він одразу на неї погодився
Ф'юрі був переконаний, що він переміг Усика
Як відверто зізнався британський боксер, він дуже задоволений своїм виступом у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика.
Ба більше, “циганський король” запевняє, що наразі є справді щасливим.
“Циганський король” також додав, що вони з Усиком перебувають на завершальних стадіях своїх кар’єр та змогли показати прекрасний бій.
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