У контаркті "бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком був зазначений обов'язковий пункт про реванш бійців.

Ф’юрі спробує реабілітуватися в повторному поєдинку з Усиком

Контракт на "бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком передбачав обов'язковий пункт про реванш. Британський боксер спробує реабілітуватися в повторному поєдинку.

Олександр Усик здобув історичну перемогу в Ер-Ріяді над непереможеним велетнем Тайсоном Ф'юрі. Українець став абсолютним чемпіоном світу у королівському дивізіоні.

Поєдинок двох суперважковаговиків запам'ятався великою кількістю яскравих моментів та викликав захоплення у глядачів. Тож повторна зустріч зірок хевівейту обіцяє бути не менш видовищною.

Тайсон Ф'юрі активував пункт про реванш

Генеральний директор Top Rank Боб Арум повідомив, що Тайсон Ф'юрі активував пункт про реванш.

Є положення про реванш, і Тайсон скористався цим пунктом. Бій відбудеться або в кінці року, або на початку наступного року. Це відбудеться, знову ж таки, в Ер-Ріяді. Це контракт, який підписали обидва бійці, — зазначив Арум. Поширити

Однак фанатам боксу доведеться трохи зачекати. Повторний мегафайт відбудеться пізніше, ніж планувалося.

Я знаю, що Тайсон дуже чекає матчу-реваншу. Думаю, напевно, це буде в листопаді-грудні, тому що в жовтні цього не зробиш, — відповів 92-річний промоутер.

Боб Арум додав, що Ф'юрі з нетерпінням чекає реваншу. Британець сподівається повернути усі пояси.

Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі

Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.

Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.

Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.