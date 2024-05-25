У контаркті "бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком був зазначений обов'язковий пункт про реванш бійців.
Ф’юрі спробує реабілітуватися в повторному поєдинку з Усиком
Контракт на "бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком передбачав обов'язковий пункт про реванш. Британський боксер спробує реабілітуватися в повторному поєдинку.
Олександр Усик здобув історичну перемогу в Ер-Ріяді над непереможеним велетнем Тайсоном Ф'юрі. Українець став абсолютним чемпіоном світу у королівському дивізіоні.
Поєдинок двох суперважковаговиків запам'ятався великою кількістю яскравих моментів та викликав захоплення у глядачів. Тож повторна зустріч зірок хевівейту обіцяє бути не менш видовищною.
Тайсон Ф'юрі активував пункт про реванш
Генеральний директор Top Rank Боб Арум повідомив, що Тайсон Ф'юрі активував пункт про реванш.
Однак фанатам боксу доведеться трохи зачекати. Повторний мегафайт відбудеться пізніше, ніж планувалося.
Я знаю, що Тайсон дуже чекає матчу-реваншу. Думаю, напевно, це буде в листопаді-грудні, тому що в жовтні цього не зробиш, — відповів 92-річний промоутер.
Боб Арум додав, що Ф'юрі з нетерпінням чекає реваншу. Британець сподівається повернути усі пояси.
Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі
Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.
Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.
Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.
Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України.
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