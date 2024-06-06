Нет Фьюри. Усик назвал сильнейшего соперника в своей карьере
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Нет Фьюри. Усик назвал сильнейшего соперника в своей карьере

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Источник:  online.ua

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе признался, что самый сильный удар ему нанес Дерек Чисора.

Главные тезисы

  • Усик признал, что самый сильный удар в его карьере нанес Дерек Чисора, а не Тайсон Фьюри.
  • Реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 в Эр-Рияде, официально подтверждено министром Саудовской Аравии.
  • Украинец победил Фьюри в первом бое и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, уступая только по количеству ударов.
  • Бой между Усиком и Чисорой состоялся в октябре 2020 года, где Усик одержал победу единогласным решением судей.
  • Несмотря на большее количество ударов от Фьюри, Усик был более точным боксером, что привело его к победе в первом поединке.

Усик озвучил своего сильнейшего соперника в карьере

По словам Александра Усика, бой с Тайсоном Фьюри был самым сложным в его карьере, но у британца нет столь мощного удара, как Чисора.

Самое тяжелое сражение — да, [против Фьюри]. Сильнейший удар — нет. Потому что Дерек Чисора очень сильный парень. Один удар Чисоры пришелся по перчаткам, и я сказал: «Боже мой, это как бейсбольная бита, — сказал Усик в подкасте 3 Knockdown Rule.

Усик и Чисора встречались в октябре 2020 года. Александр победил соперника единогласным решением судей.

Новое сражение между Усиком и Фьюри состоится зимой

Эту информацию официально подтвердил министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 во время сезона в Эр-Рияде. Мир снова будет наблюдать еще одно историческое сражение. Наша преданность фанатам бокса продолжается. Надеемся, вам понравится, — заявил он.

Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально одолеть "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.

Что важно понимать, британец успел нанести большее количество ударов, но более точным был Александр Усик.

Несколько позже промоутер Боб Арум заявил, что Фьюри воспользовался пунктом о реванше.

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