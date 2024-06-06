Нет Фьюри. Усик назвал сильнейшего соперника в своей карьере

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе признался, что самый сильный удар ему нанес Дерек Чисора.
Главные тезисы
- Усик признал, что самый сильный удар в его карьере нанес Дерек Чисора, а не Тайсон Фьюри.
- Реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 в Эр-Рияде, официально подтверждено министром Саудовской Аравии.
- Украинец победил Фьюри в первом бое и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, уступая только по количеству ударов.
- Бой между Усиком и Чисорой состоялся в октябре 2020 года, где Усик одержал победу единогласным решением судей.
- Несмотря на большее количество ударов от Фьюри, Усик был более точным боксером, что привело его к победе в первом поединке.
Усик озвучил своего сильнейшего соперника в карьере
По словам Александра Усика, бой с Тайсоном Фьюри был самым сложным в его карьере, но у британца нет столь мощного удара, как Чисора.
Усик и Чисора встречались в октябре 2020 года. Александр победил соперника единогласным решением судей.
Новое сражение между Усиком и Фьюри состоится зимой
Эту информацию официально подтвердил министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально одолеть "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.
Что важно понимать, британец успел нанести большее количество ударов, но более точным был Александр Усик.
Несколько позже промоутер Боб Арум заявил, что Фьюри воспользовался пунктом о реванше.
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