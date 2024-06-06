Нет Фьюри. Усик назвал сильнейшего соперника в своей карьере

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе признался, что самый сильный удар ему нанес Дерек Чисора.

Усик озвучил своего сильнейшего соперника в карьере

По словам Александра Усика, бой с Тайсоном Фьюри был самым сложным в его карьере, но у британца нет столь мощного удара, как Чисора.

Самое тяжелое сражение — да, [против Фьюри]. Сильнейший удар — нет. Потому что Дерек Чисора очень сильный парень. Один удар Чисоры пришелся по перчаткам, и я сказал: «Боже мой, это как бейсбольная бита, — сказал Усик в подкасте 3 Knockdown Rule. Поделиться

Усик и Чисора встречались в октябре 2020 года. Александр победил соперника единогласным решением судей.

Новое сражение между Усиком и Фьюри состоится зимой

Эту информацию официально подтвердил министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 во время сезона в Эр-Рияде. Мир снова будет наблюдать еще одно историческое сражение. Наша преданность фанатам бокса продолжается. Надеемся, вам понравится, — заявил он. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально одолеть "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.

Что важно понимать, британец успел нанести большее количество ударов, но более точным был Александр Усик.

Несколько позже промоутер Боб Арум заявил, что Фьюри воспользовался пунктом о реванше.