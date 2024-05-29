Реванш Усик — Фьюри. Уже известна дата боя

Реванш между украинцем, абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) должен состояться 21 декабря 2024 года.
Новое сражение между Усиком и Фьюри состоится зимой
Эту информацию официально подтвердил министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально одолеть "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.
Что важно понимать, британец успел нанести большее количество ударов, но более точным был Александр Усик.
Несколько позже промоутер Боб Арум заявил, что Фьюри воспользовался пунктом о реванше.
Фьюри придумал странную причину своего поражения
Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри неожиданно для всех начал цинично утверждать, что Александру Усику отдали победу только потому, что в его стране идет война.
Он также долго убеждал, что смог выиграть бой.
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