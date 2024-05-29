Реванш Усик — Фьюри. Уже известна дата боя
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Реванш Усик — Фьюри. Уже известна дата боя

Усик — Фьюри
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Источник:  online.ua

Реванш между украинцем, абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) должен состояться 21 декабря 2024 года.

Новое сражение между Усиком и Фьюри состоится зимой

Эту информацию официально подтвердил министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 во время сезона в Эр-Рияде. Мир снова будет наблюдать еще одно историческое сражение. Наша преданность фанатам бокса продолжается. Надеемся, вам понравится, — заявил он.

Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально одолеть "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.

Что важно понимать, британец успел нанести большее количество ударов, но более точным был Александр Усик.

Несколько позже промоутер Боб Арум заявил, что Фьюри воспользовался пунктом о реванше.

Фьюри придумал странную причину своего поражения

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри неожиданно для всех начал цинично утверждать, что Александру Усику отдали победу только потому, что в его стране идет война.

Он также долго убеждал, что смог выиграть бой.

Я считаю, что выиграл этот бой, возможно, он выиграл несколько раундов, но большинство из них за мной. Мы оба провели хороший поединок. Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону воюющей страны. Не ошибитесь, по-моему, я выиграл бой.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе

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