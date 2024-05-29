Реванш Усик — Ф'юрі. Уже відома дата бою

Реванш між українцем та абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) повинен відбутися 21 грудня 2024 року.

Новий бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться взимку

Цю інформацію офіційно підтвердив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається, — заявив він. Поширити

Як уже згадувалося раніше, непереможний українець зміг тріумфально здолати “циганського короля” у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Що важливо розуміти, британець встиг завдати більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр Усик.

Трохи пізніше промоутер Боб Арум заявив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш.

Ф'юрі вигадав дивну причину своєї поразки

Колишній чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі неочікувано для всіх почав цинічно стверджувати, що Олександру Усику віддали перемогу лише тому, що в його країні триває війна.

Він також доволі довго переконував, що зміг виграти бій.

Я вважаю, що виграв цей бій, можливо він виграв кілька раундів, але більшість з них за мною. Ми обидва провели хороший поєдинок. Його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, яка воює. Не помиліться, на мою думку, я виграв бій. Тайсон Ф'юрі Колишній чемпіон WBC у суперважкій вазі