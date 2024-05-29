Реванш Усик — Ф'юрі. Уже відома дата бою

Реванш між українцем та абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) повинен відбутися 21 грудня 2024 року.
Новий бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться взимку
Цю інформацію офіційно підтвердив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.
Як уже згадувалося раніше, непереможний українець зміг тріумфально здолати “циганського короля” у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.
Що важливо розуміти, британець встиг завдати більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр Усик.
Трохи пізніше промоутер Боб Арум заявив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш.
Ф'юрі вигадав дивну причину своєї поразки
Колишній чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі неочікувано для всіх почав цинічно стверджувати, що Олександру Усику віддали перемогу лише тому, що в його країні триває війна.
Він також доволі довго переконував, що зміг виграти бій.
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