Придется драться. Промоутер Джошуа выдвинул Усику неожиданное требование

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн неожиданно для всех начал настаивать на том, чтобы украинец и абсолютный чемпион мира в сверхтяжелому весе Александр Усик (22-0, 14 КО) отказался от титула Международной боксерской федерации (IBF).
Главные тезисы
- Промоутер Эдди Хирн требует, чтобы Усик отказался от титула IBF.
- Реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря 2024, что обещает стать еще одним историческим боем.
- Энтони Джошуа, подопечный Хирна, также имеет немаловажное значение в этих планах.
Хирн снова попытался унизить Усика
По его убеждению, события могут развиваться следующим образом:
Эй Джей и Дюбуа разыграют пояс IBF;
Фьюри и Усик сразятся за другие титулы;
следующей весной, в мае или апреле, победители сойдутся и снова разыграют звание безоговорочного чемпиона.
Что важно понимать, Энтони Джошуа является подопечным Хирна.
Когда состоится реванш между Усиком и Фьюри
Реванш между украинцем и абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) должен состояться 21 декабря 2024 года.
Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально победить "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.
Британец успел нанести большее количество ударов, но точнее был Александр Усик.
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