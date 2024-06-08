Придется драться. Промоутер Джошуа выдвинул Усику неожиданное требование

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн неожиданно для всех начал настаивать на том, чтобы украинец и абсолютный чемпион мира в сверхтяжелому весе Александр Усик (22-0, 14 КО) отказался от титула Международной боксерской федерации (IBF).

Хирн снова попытался унизить Усика

Усику надо быть честным. Мы хотим, чтобы он вышел и честно сказал, что не сразится с Даниэлем Дюбуа. Даниэль является временным чемпионом IBF и непременным претендентом. Усику придется драться с ним. Усик уже получил реванш с Фьюри, — заявил Эдди Хирн в комментарии talkSPORT Boxing. Поделиться

По его убеждению, события могут развиваться следующим образом:

Эй Джей и Дюбуа разыграют пояс IBF;

Фьюри и Усик сразятся за другие титулы;

следующей весной, в мае или апреле, победители сойдутся и снова разыграют звание безоговорочного чемпиона.

Что важно понимать, Энтони Джошуа является подопечным Хирна.

Когда состоится реванш между Усиком и Фьюри

Реванш между украинцем и абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) должен состояться 21 декабря 2024 года.

Мир снова будет наблюдать еще одно историческое сражение. Наша преданность фанатам бокса продолжается. Надеемся, вам понравится, — заявил министр Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально победить "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.