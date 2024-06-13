Підготовка до бою–реваншу. Ф'юрі зухвало звернувся до Усика — відео
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Підготовка до бою–реваншу. Ф'юрі зухвало звернувся до Усика — відео

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик
Джерело:  online.ua

19 травня відбувся бій за звання першого абсолютного чемпіона світу у хевівейті в епоху чотирьох поясів. За нього змагалися до того непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Головні тези:

  • Експерти сперечаються щодо можливості проведення реваншу, але сам Ф'юрі відмовляється від закінчення кар'єри та готується до поєдинку.
  • Усик визнав, що найскладнішим боєм у його кар'єрі було протистояння з Ф'юрі, проте найсильніший удар він відчув від Чісори.
  • Бій Усик — Чісора пройшов у жовтні 2020 року, де Олександр переміг суперника одноголосним рішенням суддів.
  • Реванш між Ф'юрі та Усиком запланований на 21 грудня в Ер-Ріяді.

Ф'юрі налаштований на перемогу у бою проти Усика

В яскравій битві 19 травня перемогу здобув український боксер. Після цього "Циганський король" на деякий час зник з інформаційного поля та майже не виходив на зв'язок.

Експерти заявляли, що реванш може не відбутися, а Джонні Нельсон припустив, що Тайсон Ф'юрі закінчить кар'єру й у нього знову може розпочатися депресія.

Проте з таким сценарієм не погодився сам "Циганський король". Він опублікував відео зі спортзалу, в якому продемонстрував серйозне налаштування на перемогу та пообіцяв здолати Олександра Усика у другому поєдинку.

Слухайте! Я підкорив усе в боксі — титули, рекорди, багато чого. Але мені ніколи не доводилося повертатися після програшу. 21 грудня в Ер-Ріяді, у самому центрі королівства, король поверне свій трон і стане абсолютним чемпіоном. Усик, я йду за тобою! Готуйтеся до зустрічі з "Циганським королем"! Шлях до спокути повністю мій. Я знаю, що мені робити, я бачив свої недоліки та вірю, що виправлюся,– написав Ф’юрі.

Усик назвав найсильнішого суперника у своїй карʼєрі

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі зізнався, що найсильнішого удару йому завдав Дерек Чісора.

За словами Олександра Усика, бій з Тайсоном Ф’юрі був найскладнішим у його кар'єрі, але британець не має настільки потужного удару, як Чісора.

Найважчий бій — так, [проти Ф’юрі]. Найсильніший удар — ні. Тому що Дерек Чісора дуже сильний хлопець. Один удар Чісори припав по рукавичках, і я сказав: «Боже мій, це як бейсбольна бита, — сказав Усик в подкасті 3 Knockdown Rule.

Усик і Чісора зустрічались у жовтні 2020 року. Олександр переміг суперника одноголосним рішенням суддів.

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