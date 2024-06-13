Підготовка до бою–реваншу. Ф'юрі зухвало звернувся до Усика — відео

19 травня відбувся бій за звання першого абсолютного чемпіона світу у хевівейті в епоху чотирьох поясів. За нього змагалися до того непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.
Головні тези:
- Експерти сперечаються щодо можливості проведення реваншу, але сам Ф'юрі відмовляється від закінчення кар'єри та готується до поєдинку.
- Усик визнав, що найскладнішим боєм у його кар'єрі було протистояння з Ф'юрі, проте найсильніший удар він відчув від Чісори.
- Бій Усик — Чісора пройшов у жовтні 2020 року, де Олександр переміг суперника одноголосним рішенням суддів.
- Реванш між Ф'юрі та Усиком запланований на 21 грудня в Ер-Ріяді.
Ф'юрі налаштований на перемогу у бою проти Усика
В яскравій битві 19 травня перемогу здобув український боксер. Після цього "Циганський король" на деякий час зник з інформаційного поля та майже не виходив на зв'язок.
Експерти заявляли, що реванш може не відбутися, а Джонні Нельсон припустив, що Тайсон Ф'юрі закінчить кар'єру й у нього знову може розпочатися депресія.
Проте з таким сценарієм не погодився сам "Циганський король". Він опублікував відео зі спортзалу, в якому продемонстрував серйозне налаштування на перемогу та пообіцяв здолати Олександра Усика у другому поєдинку.
Усик назвав найсильнішого суперника у своїй карʼєрі
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі зізнався, що найсильнішого удару йому завдав Дерек Чісора.
За словами Олександра Усика, бій з Тайсоном Ф’юрі був найскладнішим у його кар'єрі, але британець не має настільки потужного удару, як Чісора.
Найважчий бій — так, [проти Ф’юрі]. Найсильніший удар — ні. Тому що Дерек Чісора дуже сильний хлопець. Один удар Чісори припав по рукавичках, і я сказав: «Боже мій, це як бейсбольна бита, — сказав Усик в подкасті 3 Knockdown Rule.
Усик і Чісора зустрічались у жовтні 2020 року. Олександр переміг суперника одноголосним рішенням суддів.
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