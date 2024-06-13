Подготовка к бою–реваншу. Фьюри дерзко обратился к Усику — видео

19 мая состоялось сражение за звание первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. За него соперничали до этого непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Главные тезисы
- Эксперты спорят о возможности проведения реванша, но сам Фьюри отказывается от окончания карьеры и готовится к поединку.
- Усик признал, что сложнейшим сражением в его карьере было противостояние с Фьюри, однако сильнейший удар он почувствовал от Чисоры.
- Бой Усик – Чисора прошел в октябре 2020 года, где Александр победил соперника единогласным решением судей.
- Реванш между Фьюри и Усиком запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде.
Фьюри настроен на победу в бою против Усика
В яркой битве 19 мая победил украинский боксер. После этого "Цыганский король" на время исчез с информационного поля и почти не выходил на связь.
Эксперты заявляли, что реванш может не состояться, а Джонни Нельсон предположил, что Тайсон Фьюри окончит карьеру и у него снова может начаться депрессия.
Однако с таким сценарием не согласился сам "Цыганский король". Он опубликовал видео из спортзала, в котором продемонстрировал серьезную настройку на победу и пообещал одолеть Александра Усика во втором поединке.
Усик назвал сильнейшего соперника в своей карьере
Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе признался, что самый сильный удар ему нанес Дерек Чисора.
По словам Александра Усика, бой с Тайсоном Фьюри был самым сложным в его карьере, но у британца нет столь мощного удара, как Чисора.
Самое тяжелое сражение — да, [против Фьюри]. Сильнейший удар – нет. Потому что Дерек Чисора очень сильный парень. Один удар Чисоры пришелся по перчаткам, и я сказал: «Боже мой, это как бейсбольная бита, — сказал Усик в подкасте 3 Knockdown Rule.
Усик и Чисора встречались в октябре 2020 года. Александр победил соперника единогласным решением судей.
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