Подготовка к бою–реваншу. Фьюри дерзко обратился к Усику — видео
Категория
Спорт
Дата публикации

Подготовка к бою–реваншу. Фьюри дерзко обратился к Усику — видео

Фьюри и Усик
Читати українською
Источник:  online.ua

19 мая состоялось сражение за звание первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. За него соперничали до этого непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Главные тезисы

  • Эксперты спорят о возможности проведения реванша, но сам Фьюри отказывается от окончания карьеры и готовится к поединку.
  • Усик признал, что сложнейшим сражением в его карьере было противостояние с Фьюри, однако сильнейший удар он почувствовал от Чисоры.
  • Бой Усик – Чисора прошел в октябре 2020 года, где Александр победил соперника единогласным решением судей.
  • Реванш между Фьюри и Усиком запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде.

Фьюри настроен на победу в бою против Усика

В яркой битве 19 мая победил украинский боксер. После этого "Цыганский король" на время исчез с информационного поля и почти не выходил на связь.

Эксперты заявляли, что реванш может не состояться, а Джонни Нельсон предположил, что Тайсон Фьюри окончит карьеру и у него снова может начаться депрессия.

Однако с таким сценарием не согласился сам "Цыганский король". Он опубликовал видео из спортзала, в котором продемонстрировал серьезную настройку на победу и пообещал одолеть Александра Усика во втором поединке.

Слушайте! Я покорил все в боксе – титулы, рекорды, многое. Но мне никогда не приходилось возвращаться после проигрыша. 21 декабря в Эр-Рияде, в самом центре королевства, король вернет свой трон и станет абсолютным чемпионом. Усик, я следую за тобой! Готовьтесь к встрече с "Цыганским королем"! Путь к искушению полностью мой. Я знаю, что мне делать, я видел свои недостатки и верю, что исправлюсь, – написал Фьюри.

Усик назвал сильнейшего соперника в своей карьере

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе признался, что самый сильный удар ему нанес Дерек Чисора.

По словам Александра Усика, бой с Тайсоном Фьюри был самым сложным в его карьере, но у британца нет столь мощного удара, как Чисора.

Самое тяжелое сражение — да, [против Фьюри]. Сильнейший удар – нет. Потому что Дерек Чисора очень сильный парень. Один удар Чисоры пришелся по перчаткам, и я сказал: «Боже мой, это как бейсбольная бита, — сказал Усик в подкасте 3 Knockdown Rule.

Усик и Чисора встречались в октябре 2020 года. Александр победил соперника единогласным решением судей.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Нет Фьюри. Усик назвал сильнейшего соперника в своей карьере
усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Придется драться. Промоутер Джошуа выдвинул Усику неожиданное требование
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Эксчемпион WBC Беллью высказался о реванше Усика и Фьюри
Эксчемпион WBC Беллью высказался о реванше Усика и Фьюри

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?