Подготовка к бою–реваншу. Фьюри дерзко обратился к Усику — видео

19 мая состоялось сражение за звание первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. За него соперничали до этого непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Фьюри настроен на победу в бою против Усика

В яркой битве 19 мая победил украинский боксер. После этого "Цыганский король" на время исчез с информационного поля и почти не выходил на связь.

Эксперты заявляли, что реванш может не состояться, а Джонни Нельсон предположил, что Тайсон Фьюри окончит карьеру и у него снова может начаться депрессия.

Однако с таким сценарием не согласился сам "Цыганский король". Он опубликовал видео из спортзала, в котором продемонстрировал серьезную настройку на победу и пообещал одолеть Александра Усика во втором поединке.

Слушайте! Я покорил все в боксе – титулы, рекорды, многое. Но мне никогда не приходилось возвращаться после проигрыша. 21 декабря в Эр-Рияде, в самом центре королевства, король вернет свой трон и станет абсолютным чемпионом. Усик, я следую за тобой! Готовьтесь к встрече с "Цыганским королем"! Путь к искушению полностью мой. Я знаю, что мне делать, я видел свои недостатки и верю, что исправлюсь, – написал Фьюри. Поделиться

Усик назвал сильнейшего соперника в своей карьере

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе признался, что самый сильный удар ему нанес Дерек Чисора.

По словам Александра Усика, бой с Тайсоном Фьюри был самым сложным в его карьере, но у британца нет столь мощного удара, как Чисора.

Самое тяжелое сражение — да, [против Фьюри]. Сильнейший удар – нет. Потому что Дерек Чисора очень сильный парень. Один удар Чисоры пришелся по перчаткам, и я сказал: «Боже мой, это как бейсбольная бита, — сказал Усик в подкасте 3 Knockdown Rule.

Усик и Чисора встречались в октябре 2020 года. Александр победил соперника единогласным решением судей.