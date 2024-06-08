Эксчемпион WBC Беллью высказался о реванше Усика и Фьюри
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Эксчемпион WBC Беллью высказался о реванше Усика и Фьюри

Эксчемпион WBC Беллью высказался о реванше Усика и Фьюри
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Тони Беллью поделился мнениями по поводу предстоящего реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Боксер считает, что не стоит обесценивать британца.

Главные тезисы

  • Тони Беллью не обесценивает Тайсона Фьюри и верит в его возможность победить в реванше с Александром Усиком.
  • Реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря 2024, ожидается эпический поединок в мире бокса.
  • Министр Саудовской Аравии по развлечениям подчеркивает важность этого боя для болельщиков и заявляет о намерении провести его соответственно.
  • Поражение Тайсона Фьюри от Усика не позорно, но результат реванша остается неопределенным с учетом предыдущего боя.
  • Александр Усик стал абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе, но Тайсон Фьюри не собирается сдаваться и готовится к реваншу с новыми силами и стратегией.

Что Беллью думает о реванше Усика и Фьюри

В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, но совсем скоро между боксерами состоится реванш.

Боксер отметил, что поражение Тайсона Фьюри не позорно и он может вернуться.

Тайсон может победить в реванше с Усиком, любой боксер может вернуться. Однако, исходя из последнего поединка, пока нельзя сказать, что Тайсон победит в реванше. Однако шансы у него есть, 100%, – рассказал Тони Беллью.

Когда состоится реванш между Усиком и Фьюри

Реванш между украинцем и абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) должен состояться 21 декабря 2024 года.

Мир снова будет наблюдать еще одно историческое сражение. Наша преданность фанатам бокса продолжается. Надеемся, вам понравится, – заявил министр Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально одолеть "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.

Британец успел нанести большее количество ударов, но точнее был Александр Усик.

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