Эксчемпион WBC Беллью высказался о реванше Усика и Фьюри

Тони Беллью поделился мнениями по поводу предстоящего реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Боксер считает, что не стоит обесценивать британца.

Что Беллью думает о реванше Усика и Фьюри

В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, но совсем скоро между боксерами состоится реванш.

Боксер отметил, что поражение Тайсона Фьюри не позорно и он может вернуться.

Тайсон может победить в реванше с Усиком, любой боксер может вернуться. Однако, исходя из последнего поединка, пока нельзя сказать, что Тайсон победит в реванше. Однако шансы у него есть, 100%, – рассказал Тони Беллью.

Когда состоится реванш между Усиком и Фьюри

Реванш между украинцем и абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) должен состояться 21 декабря 2024 года.

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Как уже упоминалось ранее, непобедимый украинец смог триумфально одолеть "цыганского короля" в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе.