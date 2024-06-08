Ексчемпіон WBC Беллью висловився про реванш Усика та Ф'юрі
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Ексчемпіон WBC Беллью висловився про реванш Усика та Ф'юрі

усик

Тоні Беллью поділився думками щодо майбутнього реваншу Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Боксер вважає, що не варто знецінювати британця.

Головні тези:

  • Тоні Беллью не знецінює Тайсона Ф'юрі та вірить у його можливість перемогти у реванші з Олександром Усиком.
  • Реванш між Усиком та Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року, очікується епічний поєдинок у світі боксу.
  • Міністр Саудівської Аравії з розваг підкреслює важливість цього бою для фанатів боксу та заявляє про намір провести його відповідно.
  • Поразка Тайсона Ф'юрі від Усика не є ганебною, але результат реваншу залишається невизначеним з урахуванням попереднього бою.
  • Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, але Тайсон Ф'юрі не збирається здаватися й готується до реваншу з новими силами та стратегією.

Що Беллью думає про реванш Усика та Ф'юрі

У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, але зовсім скоро між боксерами відбудеться реванш.

Боксер зазначив, що поразка Тайсона Ф'юрі не є ганебною і він може повернутися.

Тайсон може перемогти у реванші з Усиком, будь-який боксер може повернутися. Однак виходячи з останнього поєдинку поки не можна сказати, що Тайсон переможе у реванші. Однак шанси у нього є, 100%, – розповів Тоні Беллью.

Коли відбудеться реванш між Усиком та Ф'юрі

Реванш між українцем та абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) повинен відбутися 21 грудня 2024 року.

Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається, — заявив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Як уже згадувалося раніше, непереможний українець зміг тріумфально здолати “циганського короля” у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Британець встиг завдати більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр Усик.

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