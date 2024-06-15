Усик представил фильм о своем пути к титулу абсолютного чемпиона — видео
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Усик представил фильм о своем пути к титулу абсолютного чемпиона — видео

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Украинский боксер Александр Усик опубликовал короткометражную ленту "Путь к Абсолюту" о собственном восхождении к вершине сверхтяжелого дивизиона.

Главные тезисы

  • Усик представил документальный фильм 'Путь к Абсолюту', который стал ретроспективой его пути к званию абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
  • Фильм содержит уникальные кадры подготовки к поединкам с Чисорой, Джошуа, Фьюри и другими выдающимися соперниками Усика.
  • Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе за четверть века, обойдя британца Леннокса Льюиса.
  • Запланированный бой-реванша Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Эр-Рияде, в случае отказа Фьюри, Усика могут ожидать поединка с Дюбуа, Чарром или Паркером.
  • Украинец победил Фьюри раздельным решением судей в первом бою, получив признание и поддержку в боксерском мире.

Усик представил документальный фильм

37-летний украинец удостоился документального фильма. Десятиминутная картина стала ретроспективой непростого пути к званию абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В видео попали кадры подготовки к каждому из эпохальных в карьере Усика поединков. Здесь он готовится и реализует преимущество над Чаззом Уизерспуном, Дереком Чисорой, Энтони Джошуа, Даниэлем Дюбуа и наконец Тайсоном Фьюри. Завершается фильм кадрами поднятия украинским боксером над головой пояса с надписью Undisputed.

В мае Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе за четверть века. Последним обладателем такого титула был британец Леннокс Льюис. В этом году состоится бой-реванш украинца против "Цыганского короля".

Что известно о бое Усик — Фьюри 2

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл дату второго поединка тяжеловесов. Реванш запланирован на 21 декабря. Бой примет Эр-Рияд.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум трех кандидатов в соперники. После британца Дюбуа (временный чемпион IBF) следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса — регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику предпочли два из трех представителей боксерской Фемиды — 115:112, 114:113.

К слову, раньше вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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