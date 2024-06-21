Я поплатился за это. Фьюри озвучил свою версию поражения во время боя с Усиком
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Я поплатился за это. Фьюри озвучил свою версию поражения во время боя с Усиком

Тайсон Фьюри
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Источник:  Sport.ua

Всемирно известный британский боксер Тайсон Фьюри признал, что он недооценил своего соперника из Украины Александра Усика, а также "слишком много смеялся над ним" вместо того, чтобы сконцентрироваться на поединке.

Главные тезисы

  • Британец подчеркивает, что бой с Усиком был проще, чем он ожидал.
  • Сейчас он готов к реваншу и даже определил цель – нокаутировать своего оппонента.
  • Тайсон Фьюри пообещал вернуться в ринг в декабре для реванша с Александром Усиком, стремясь к яркой победе.

Бой столетия. Фьюри озвучил собственную причину поражения

По словам боксера, он очень много раз просматривал бой и все равно получал один и тот же ответ — был убежден в том, что победил.

Усик знает, что он меня не победил... Я думал, что почти все раунды я бил его по голове. Он разбил мне нос в восьмом раунде, получил в девятом раунде, и я отдал ему десятый раунд. Но, кроме этого, я не дал ему ни одного раунда.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Британский боксер

Британец также добавил, что бой был "намного проще, чем он думал".

Он неоднократно слышал о том, что по Усику трудно попасть, поэтому наносил украинцу комбинацию из четырех ударов и продолжал смеяться над ним.

Моя проблема в том, что я наверное слишком много веселился. Это было очень просто. Как будто я был там с местным боксером-любителем. Я слишком наслаждался этим, дурачился и поплатился за это в девятом раунде, — признал Тайсон Фьюри.

Как Фьюри комментирует предстоящий реванш с Усиком

Журналисты попросили у британца прокомментировать предстоящий бой-реванш с украинским чемпионом.

Боксер откровенно признался, что с нетерпением ждет этого поединка.

Я должен выбить его из игры, потому что мне не видеть победы судейским решением. Это грустно, потому что выиграть сражение и так довольно сложно, не говоря уже о том, что нужно кого-то нокаутировать.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Британский боксер

По словам британца, он уверен в своих силах и с нетерпением ждет этого поединка.

Я слышал, что у него сломана челюсть и глазница. Выздоравливай, и увидимся в декабре, — сказал Тайсон.

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