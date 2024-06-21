Всемирно известный британский боксер Тайсон Фьюри признал, что он недооценил своего соперника из Украины Александра Усика, а также "слишком много смеялся над ним" вместо того, чтобы сконцентрироваться на поединке.
Главные тезисы
- Британец подчеркивает, что бой с Усиком был проще, чем он ожидал.
- Сейчас он готов к реваншу и даже определил цель – нокаутировать своего оппонента.
- Тайсон Фьюри пообещал вернуться в ринг в декабре для реванша с Александром Усиком, стремясь к яркой победе.
Бой столетия. Фьюри озвучил собственную причину поражения
По словам боксера, он очень много раз просматривал бой и все равно получал один и тот же ответ — был убежден в том, что победил.
Британец также добавил, что бой был "намного проще, чем он думал".
Он неоднократно слышал о том, что по Усику трудно попасть, поэтому наносил украинцу комбинацию из четырех ударов и продолжал смеяться над ним.
Как Фьюри комментирует предстоящий реванш с Усиком
Журналисты попросили у британца прокомментировать предстоящий бой-реванш с украинским чемпионом.
Боксер откровенно признался, что с нетерпением ждет этого поединка.
По словам британца, он уверен в своих силах и с нетерпением ждет этого поединка.
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