Всемирно известный британский боксер Тайсон Фьюри признал, что он недооценил своего соперника из Украины Александра Усика, а также "слишком много смеялся над ним" вместо того, чтобы сконцентрироваться на поединке.

Бой столетия. Фьюри озвучил собственную причину поражения

По словам боксера, он очень много раз просматривал бой и все равно получал один и тот же ответ — был убежден в том, что победил.

Усик знает, что он меня не победил... Я думал, что почти все раунды я бил его по голове. Он разбил мне нос в восьмом раунде, получил в девятом раунде, и я отдал ему десятый раунд. Но, кроме этого, я не дал ему ни одного раунда. Тайсон Фьюри Британский боксер

Британец также добавил, что бой был "намного проще, чем он думал".

Он неоднократно слышал о том, что по Усику трудно попасть, поэтому наносил украинцу комбинацию из четырех ударов и продолжал смеяться над ним.

Моя проблема в том, что я наверное слишком много веселился. Это было очень просто. Как будто я был там с местным боксером-любителем. Я слишком наслаждался этим, дурачился и поплатился за это в девятом раунде, — признал Тайсон Фьюри. Поделиться

Как Фьюри комментирует предстоящий реванш с Усиком

Журналисты попросили у британца прокомментировать предстоящий бой-реванш с украинским чемпионом.

Боксер откровенно признался, что с нетерпением ждет этого поединка.

Я должен выбить его из игры, потому что мне не видеть победы судейским решением. Это грустно, потому что выиграть сражение и так довольно сложно, не говоря уже о том, что нужно кого-то нокаутировать. Тайсон Фьюри Британский боксер

По словам британца, он уверен в своих силах и с нетерпением ждет этого поединка.