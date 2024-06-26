Усик відмовився від чемпіонського поясу за версією IBF — відома причина

Український боксер Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, залишивши вакантним пояс IBF для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Олександр Усик відмовиться від пояса IBF

Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував в Instagram.

У підписі до відео боксер позначив Джошуа та Дюбуа, заявивши, що пояс IBF — це його «подарунок для них» на 21 вересня, коли, ймовірно, між двома британцями має відбутися бій. Усик додав, що «світ любить сильних».

Усім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, що пояс IBF важливий для вас…. Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все! Слава Україні! — сказав Усик у відео. Поширити

Що відомо про чемпіонський титул Усика

Олександр Усик у поєдинку з британським боксером Тайсоном Ф’юрі 19 травня здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зібравши всі чотири чемпіонські пояси.

Бій тривав усі дванадцять раундів. Під час поєдинку Ф’юрі завдав більше ударів, але Усик виявився точнішим. Тож судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику.

Британець одразу після бою закликав до реваншу. На пресконференції після бою він наполягав, що «виграв бій», а судді стали на бік Усика нібито через те, що в Україні війна. Промоутер українського боксера Олександр Красюк підкреслив, що вони виконають угоду про два бої.