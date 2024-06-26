Усик відмовився від чемпіонського поясу за версією IBF — відома причина

Український боксер Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, залишивши вакантним пояс IBF для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.
Головні тези:
- Відмова від поясу IBF перед реваншем дозволить Усику зберегти титул для майбутніх поєдинків.
- Бій Усик - Ф’юрі приніс боксеру звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
- Після перемоги Усика над Ф’юрі реванш із британцем став пріоритетним для українського боксера.
- Промоутери підтвердили угоду про два бої між Усиком та Ф’юрі.
Олександр Усик відмовиться від пояса IBF
Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував в Instagram.
У підписі до відео боксер позначив Джошуа та Дюбуа, заявивши, що пояс IBF — це його «подарунок для них» на 21 вересня, коли, ймовірно, між двома британцями має відбутися бій. Усик додав, що «світ любить сильних».
Що відомо про чемпіонський титул Усика
Олександр Усик у поєдинку з британським боксером Тайсоном Ф’юрі 19 травня здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зібравши всі чотири чемпіонські пояси.
Бій тривав усі дванадцять раундів. Під час поєдинку Ф’юрі завдав більше ударів, але Усик виявився точнішим. Тож судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику.
Британець одразу після бою закликав до реваншу. На пресконференції після бою він наполягав, що «виграв бій», а судді стали на бік Усика нібито через те, що в Україні війна. Промоутер українського боксера Олександр Красюк підкреслив, що вони виконають угоду про два бої.
Пізніше видання World Boxing News із посиланням на промоутера Усика повідомляло, що український боксер попросив IBF, щоб у нього залишили титул до реваншу з Ф’юрі. Річ у тім, що оголосивши про реванш, Усик міг втратити пояс, оскільки не захистив титул у бою з хорватом Філіпом Хрговичем.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-