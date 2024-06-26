Усик отказался от чемпионского пояса по версии IBF — известная причина

Украинский боксер Александр Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, оставив вакантным пояс IBF для поединка британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

Александр Усик откажется от пояса IBF

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Instagram.

В подписи к видео боксер обозначил Джошуа и Дюбуа, заявив, что пояс IBF — это его «подарок для них» на 21 сентября, когда, вероятно, между двумя британцами предстоит бой. Усик добавил, что "мир любит сильных".

Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, что IBF пояс важен для вас…. Назовем это моим подарком на 21 сентября. Слава Богу всего! Слава Украине! – сказал Усик в видео. Поделиться

Что известно о чемпионском титуле Усика

Александр Усик в поединке с британским боксером Тайсоном Фьюри 19 мая получил титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, собрав все четыре чемпионских пояса.

Бой длился все двенадцать раундов. Во время поединка Фьюри нанес больше ударов, но Усик оказался точнее. Судьи раздельным решением отдали победу Усику.

Британец сразу после боя призвал к реваншу. На пресс-конференции после боя он настаивал, что «выиграл бой», а судьи приняли сторону Усика якобы из-за того, что в Украине война. Промоутер украинского боксера Александр Красюк подчеркнул, что они выполнят соглашение о двух боях.