Усик отказался от чемпионского пояса по версии IBF — известная причина

Украинский боксер Александр Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, оставив вакантным пояс IBF для поединка британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.
Главные тезисы
- Отказ от пояса IBF перед реваншем позволит Усику сохранить титул для предстоящих поединков.
- Бой Усик – Фьюри принес боксеру звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
- После победы Усика над Фьюри реванш с британцем стал приоритетным для украинского боксера.
- Промоутеры подтвердили соглашение о двух боях между Усиком и Фьюри.
Александр Усик откажется от пояса IBF
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Instagram.
В подписи к видео боксер обозначил Джошуа и Дюбуа, заявив, что пояс IBF — это его «подарок для них» на 21 сентября, когда, вероятно, между двумя британцами предстоит бой. Усик добавил, что "мир любит сильных".
Что известно о чемпионском титуле Усика
Александр Усик в поединке с британским боксером Тайсоном Фьюри 19 мая получил титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, собрав все четыре чемпионских пояса.
Бой длился все двенадцать раундов. Во время поединка Фьюри нанес больше ударов, но Усик оказался точнее. Судьи раздельным решением отдали победу Усику.
Британец сразу после боя призвал к реваншу. На пресс-конференции после боя он настаивал, что «выиграл бой», а судьи приняли сторону Усика якобы из-за того, что в Украине война. Промоутер украинского боксера Александр Красюк подчеркнул, что они выполнят соглашение о двух боях.
Позже World Boxing News со ссылкой на промоутера Усика сообщало, что украинский боксер попросил IBF, чтобы у него оставили титул к реваншу с Фьюри. Дело в том, что объявив о реванше, Усик мог потерять пояс, поскольку не защитил титул в бою с хорватом Филиппом Хрговичем.
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