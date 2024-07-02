Рейтинг найкращих боксерів світу за версією P4P. На якій позиції опинився Усик
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Рейтинг найкращих боксерів світу за версією P4P. На якій позиції опинився Усик

Усик
Джерело:  The Ring

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову став тріумфатором оновленого рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Головні тези:

  • Джессі Родрігес вражає ривком з 9-го на 5-те місце в оновленому рейтингу.
  • Рейтинг P4P за версією The Ring очолює Усик, за яким слідують Іноуе, Кроуфорд, Альварес та інші відомі боксери.
  • Усик несподівано відмовився від поясу IBF та назвав це подарунком для Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Усика вкотре визнали найкращим боксером світу

Варто звернути увагу на те, що колосальний прогрес у рейтингу продемонстрував Джессі Родрігес після перемоги над Хуаном Франциско Естрадою.

Він піднявся з 9-го місця на 5-те.

Як виглядає рейтинг P4P від The Ring:

  1. Олександр Усик

  2. Наоя Іноуе

  3. Теренс Кроуфорд

  4. Сауль Альварес

  5. Джессі Родрігес

  6. Артур Бетербієв

  7. Дмитро Бівол

  8. Джервонта Девіс

  9. Еррол Спенс

  10. Дзунто Накатані

Легендарний український боксер Олександр Усик свій черговий тріумф у рейтингу P4P від The Ring поки жодним чином не прокоментував.

Усик неочікувано відмовився від чемпіонського поясу за версією IBF — що сталося

Українець, неочікувано для всіх своїх фанатів, ухвалив нове рішення — він залишив вакантним пояс IBF для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Про це боксер повідомив у відеозверненні, яке опублікував в Instagram.

У підписі до відео Олександр Усик позначив своїх колег по рингу, наголосивши, що пояс IBF — це його «подарунок для них» на 21 вересня, коли, ймовірно, між двома британцями має відбутися бій. Усик додав, що «світ любить сильних».

Усім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, що пояс IBF важливий для вас…. Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все! Слава Україні! — сказав Усик у відео.

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