Рейтинг найкращих боксерів світу за версією P4P. На якій позиції опинився Усик

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову став тріумфатором оновленого рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Усика вкотре визнали найкращим боксером світу

Варто звернути увагу на те, що колосальний прогрес у рейтингу продемонстрував Джессі Родрігес після перемоги над Хуаном Франциско Естрадою.

Він піднявся з 9-го місця на 5-те.

Як виглядає рейтинг P4P від The Ring:

Олександр Усик Наоя Іноуе Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Джессі Родрігес Артур Бетербієв Дмитро Бівол Джервонта Девіс Еррол Спенс Дзунто Накатані

Легендарний український боксер Олександр Усик свій черговий тріумф у рейтингу P4P від The Ring поки жодним чином не прокоментував.

Усик неочікувано відмовився від чемпіонського поясу за версією IBF — що сталося

Українець, неочікувано для всіх своїх фанатів, ухвалив нове рішення — він залишив вакантним пояс IBF для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Про це боксер повідомив у відеозверненні, яке опублікував в Instagram.

У підписі до відео Олександр Усик позначив своїх колег по рингу, наголосивши, що пояс IBF — це його «подарунок для них» на 21 вересня, коли, ймовірно, між двома британцями має відбутися бій. Усик додав, що «світ любить сильних».