Рейтинг найкращих боксерів світу за версією P4P. На якій позиції опинився Усик

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову став тріумфатором оновленого рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Головні тези:
- Джессі Родрігес вражає ривком з 9-го на 5-те місце в оновленому рейтингу.
- Рейтинг P4P за версією The Ring очолює Усик, за яким слідують Іноуе, Кроуфорд, Альварес та інші відомі боксери.
- Усик несподівано відмовився від поясу IBF та назвав це подарунком для Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.
Усика вкотре визнали найкращим боксером світу
Варто звернути увагу на те, що колосальний прогрес у рейтингу продемонстрував Джессі Родрігес після перемоги над Хуаном Франциско Естрадою.
Він піднявся з 9-го місця на 5-те.
Як виглядає рейтинг P4P від The Ring:
Олександр Усик
Наоя Іноуе
Теренс Кроуфорд
Сауль Альварес
Джессі Родрігес
Артур Бетербієв
Дмитро Бівол
Джервонта Девіс
Еррол Спенс
Дзунто Накатані
Легендарний український боксер Олександр Усик свій черговий тріумф у рейтингу P4P від The Ring поки жодним чином не прокоментував.
Усик неочікувано відмовився від чемпіонського поясу за версією IBF — що сталося
Українець, неочікувано для всіх своїх фанатів, ухвалив нове рішення — він залишив вакантним пояс IBF для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.
Про це боксер повідомив у відеозверненні, яке опублікував в Instagram.
У підписі до відео Олександр Усик позначив своїх колег по рингу, наголосивши, що пояс IBF — це його «подарунок для них» на 21 вересня, коли, ймовірно, між двома британцями має відбутися бій. Усик додав, що «світ любить сильних».
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