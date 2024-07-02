Рейтинг лучших боксеров мира по версии P4P. На какой позиции оказался Усик

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) снова стал триумфатором обновленного рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).
Главные тезисы
- Джесси Родригес поражает рывком с 9-го на 5-е место в обновленном рейтинге.
- Рейтинг P4P по версии The Ring возглавляет Усик, за которым следует Иноуэ, Кроуфорд, Альварес и другие известные боксеры.
- Усик неожиданно отказался от пояса IBF и назвал это подарком для Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.
Усика снова признали лучшим боксером мира
Следует обратить внимание на то, что колоссальный прогресс в рейтинге продемонстрировал Джесси Родригес после победы над Хуаном Франциско Эстрадой.
Он поднялся с 9-го места на 5-е.
Как выглядит рейтинг P4P от The Ring:
Александр Усик
Наоя Иноуэ
Теренс Кроуфорд
Сауль Альварес
Джесси Родригес
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Джервонта Дэвис
Эррол Спенс
Дзунто Накатани
Легендарный украинский боксер Александр Усик свой очередной триумф в рейтинге P4P от The Ring пока не прокомментировал.
Усик неожиданно отказался от чемпионского пояса по версии IBF — что произошло
Украинец, неожиданно для всех своих фанатов, принял новое решение — он оставил вакантным пояс IBF для поединка британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.
Об этом боксер сообщил в видеообращении, опубликованном в Instagram.
В подписи к видео Александр Усик обозначил своих коллег по рингу, отметив, что пояс IBF — это его «подарок для них» на 21 сентября, когда, вероятно, между двумя британцами состоится бой. Усик добавил, что "мир любит сильных".
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