Рейтинг лучших боксеров мира по версии P4P. На какой позиции оказался Усик

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) снова стал триумфатором обновленного рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Усика снова признали лучшим боксером мира

Следует обратить внимание на то, что колоссальный прогресс в рейтинге продемонстрировал Джесси Родригес после победы над Хуаном Франциско Эстрадой.

Он поднялся с 9-го места на 5-е.

Как выглядит рейтинг P4P от The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Джесси Родригес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Джервонта Дэвис Эррол Спенс Дзунто Накатани

Легендарный украинский боксер Александр Усик свой очередной триумф в рейтинге P4P от The Ring пока не прокомментировал.

Усик неожиданно отказался от чемпионского пояса по версии IBF — что произошло

Украинец, неожиданно для всех своих фанатов, принял новое решение — он оставил вакантным пояс IBF для поединка британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

Об этом боксер сообщил в видеообращении, опубликованном в Instagram.

В подписи к видео Александр Усик обозначил своих коллег по рингу, отметив, что пояс IBF — это его «подарок для них» на 21 сентября, когда, вероятно, между двумя британцами состоится бой. Усик добавил, что "мир любит сильных".