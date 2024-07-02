Рейтинг лучших боксеров мира по версии P4P. На какой позиции оказался Усик
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Рейтинг лучших боксеров мира по версии P4P. На какой позиции оказался Усик

Усик
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Источник:  The Ring

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) снова стал триумфатором обновленного рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Главные тезисы

  • Джесси Родригес поражает рывком с 9-го на 5-е место в обновленном рейтинге.
  • Рейтинг P4P по версии The Ring возглавляет Усик, за которым следует Иноуэ, Кроуфорд, Альварес и другие известные боксеры.
  • Усик неожиданно отказался от пояса IBF и назвал это подарком для Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

Усика снова признали лучшим боксером мира

Следует обратить внимание на то, что колоссальный прогресс в рейтинге продемонстрировал Джесси Родригес после победы над Хуаном Франциско Эстрадой.

Он поднялся с 9-го места на 5-е.

Как выглядит рейтинг P4P от The Ring:

  1. Александр Усик

  2. Наоя Иноуэ

  3. Теренс Кроуфорд

  4. Сауль Альварес

  5. Джесси Родригес

  6. Артур Бетербиев

  7. Дмитрий Бивол

  8. Джервонта Дэвис

  9. Эррол Спенс

  10. Дзунто Накатани

Легендарный украинский боксер Александр Усик свой очередной триумф в рейтинге P4P от The Ring пока не прокомментировал.

Усик неожиданно отказался от чемпионского пояса по версии IBF — что произошло

Украинец, неожиданно для всех своих фанатов, принял новое решение — он оставил вакантным пояс IBF для поединка британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

Об этом боксер сообщил в видеообращении, опубликованном в Instagram.

В подписи к видео Александр Усик обозначил своих коллег по рингу, отметив, что пояс IBF — это его «подарок для них» на 21 сентября, когда, вероятно, между двумя британцами состоится бой. Усик добавил, что "мир любит сильных".

Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, что IBF пояс важен для вас…. Назовем это моим подарком на 21 сентября. Слава Богу за все! Слава Украине! — сказал Усик в видео.

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