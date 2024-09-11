Реванш Усик — Фьюри. Чисора выступил с неожиданным прогнозом

Легендарный британский боксер Дерек Чисора убежден, что у Тайсона Фьюри нет никаких шансов на победу во время реванша с украинским чемпионом Александром Усиком.
Главные тезисы
- Чисора уверен, что Фьюри снова проиграет Усику.
- Украинец уже анонсировал начало тренировочного лагеря на ближайшие дни.
- Усик отказался от титула IBF для того, чтобы он стоял на кону в поединке Джошуа - Дюбуа.
Фьюри может рассчитывать только на позорное поражение
По мнению Чисоры, Усик сможет повторить свой триумф, а сам бой закончится нокаутом.
Британский боксер также озвучил предположение, что Тайсон не был на 100% готов к первому бою.
К слову, у британца дружеские отношения с Александром Усиком — он часто публикует их общие фото в своих соцсетях.
Усик публично обратился к Фьюри
Вечером 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.
Кроме того, 11 сентября Усик анонсировал начало тренировочного лагеря накануне реванша с британским боксером.
Как известно, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик освободил титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа — Дюбуа.
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