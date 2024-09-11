Реванш Усик — Фьюри. Чисора выступил с неожиданным прогнозом

Легендарный британский боксер Дерек Чисора убежден, что у Тайсона Фьюри нет никаких шансов на победу во время реванша с украинским чемпионом Александром Усиком.

Фьюри может рассчитывать только на позорное поражение

По мнению Чисоры, Усик сможет повторить свой триумф, а сам бой закончится нокаутом.

Британский боксер также озвучил предположение, что Тайсон не был на 100% готов к первому бою.

Это большое рассечение, проблемы с некоторыми спаррингами — он не был полностью готов к Усику. И он ходил по рингу первого раунда без уверенности в себе. Однако я считаю, что на этот раз Усик его нокаутирует. И мне кажется, что отношения Фьюри и его тренера Шугара Хилла идут на спад, — отметил Дерек Чисора. Поделиться

К слову, у британца дружеские отношения с Александром Усиком — он часто публикует их общие фото в своих соцсетях.

Дерек Чисора и Александр Усик (Фото: facebook.com/derekwarchisora)

Усик публично обратился к Фьюри

Вечером 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.

Мой друг, Тайсон Фьюри, я готов к декабрю. Ты готов? — поинтересовался украинский чемпион. Поделиться

Кроме того, 11 сентября Усик анонсировал начало тренировочного лагеря накануне реванша с британским боксером.

Как известно, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.