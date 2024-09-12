Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик подарил одержанный после победы над британцем Тайсоном Фьюри чемпионский пояс WBC президенту Владимиру Зеленскому.

Что известно о подаренном Усиком Зеленскому чемпионском поясе.

Это оригинальный пояс, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона. Извиняюсь, что на нем нет фото нашего друга, которого я избил, но его здесь и не должно быть, — объяснил Усик в момент передачи пояса президенту Украины. Поделиться

Однако, как отмечают журналисты издания, у этой истории есть один интересный момент.

В частности, Усик подарил Зеленскому традиционный зеленый пояс WBC, однако специально к поединку Усика против Фьюри 18 мая этого года руководство Всемирного боксерского совета выпустило другой оригинальный пояс.

Да, он был не зеленым, а в цветах украинского флага и флага Великобритании с разных сторон.

Однако на следующий день после победы в бою против Фьюри Усик обнародовал в соцсетях фото с традиционным зеленым поясом WBC с красноречивой надписью Welcome to the family.

Усик с чемпионским поясом WBC

Скорее всего именно этот пояс Усик подарил Зеленскому.

Добытый Усиком чемпионский пояс WBC с цветами Украины

Авторы материала подчеркивают, что Усик не случайно сказал Зеленскому, что на поясе не была указана фамилия Фьюри.

Чемпионские пояса WBC обычно имеют изображение их владельцев.

Например, на чемпионском поясе WBC Виталия Кличко есть фото больших чемпионов прошлого — Мухаммеда Али, Джо Луиса и самого Кличко.

Таким образом, на чемпионском поясе, которым владел Фьюри, должно быть его изображение.

Что известно о правилах передачи чемпионских поясов в боксе

Подчеркивается, что непосредственно перед боем супервайзер забирает к себе чемпионский пояс или несколько чемпионских поясов, если поединок проводится соответствующим образом. По результатам судейского решения победитель получает чемпионские пояса.

По традициям профессионального бокса, большинство международных боксерских организаций оставляют чемпионский пояс бывшему чемпиону, а для победителя производят новый.

Новый пояс имеет само изображение победителя.

Именно поэтому на поясе, который Усик подарил Зеленскому, не может быть изображение Тайсона Фьюри.

В противостоянии Усика и Фьюри, по условиям контракта, должен пройти поединок-реванш. Так что, если "цыганский король" победит, всем международным боксерским организациям, санкционирующим это сражение, придется изготавливать для него новые пояса.

Отметим, что сразу после победы Усика в Рияде организаторы вручили украинцу прямо в ринге еще один специальный чемпионский пояс Undisputed.

Его Александру придется фактически защищать в груди в рамках матча-реванша. Вероятно, именно поэтому Усик не стал дарить этот пояс Зеленскому, ведь он будет стоять на кону 21 декабря.