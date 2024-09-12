Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик подарил одержанный после победы над британцем Тайсоном Фьюри чемпионский пояс WBC президенту Владимиру Зеленскому.
Главные тезисы
- Усик подарил Зеленскому оригинальный зеленый пояс WBC, полученный после победы над Тайсоном Фьюри.
- Пояс, подаренный Усиком, отличается от официального, выпущенного на бой с Фьюри, так как имеет традиционные зеленые цвета.
- Согласно правилам профессионального бокса, на поясе для Зеленского не может быть изображения Фьюри, что подчеркивает его уникальность.
- Усик получил пояс Undisputed, который придется защищать в реванше, поэтому не переадресовал его Зеленскому.
- Правила передачи чемпионских поясов в боксе требуют выпуска нового пояса с изображением победителя, поэтому Усик не случайно исключил изображение Фьюри на подаренном поясе.
Что известно о подаренном Усиком Зеленскому чемпионском поясе.
Однако, как отмечают журналисты издания, у этой истории есть один интересный момент.
В частности, Усик подарил Зеленскому традиционный зеленый пояс WBC, однако специально к поединку Усика против Фьюри 18 мая этого года руководство Всемирного боксерского совета выпустило другой оригинальный пояс.
Да, он был не зеленым, а в цветах украинского флага и флага Великобритании с разных сторон.
Однако на следующий день после победы в бою против Фьюри Усик обнародовал в соцсетях фото с традиционным зеленым поясом WBC с красноречивой надписью Welcome to the family.
Скорее всего именно этот пояс Усик подарил Зеленскому.
Авторы материала подчеркивают, что Усик не случайно сказал Зеленскому, что на поясе не была указана фамилия Фьюри.
Чемпионские пояса WBC обычно имеют изображение их владельцев.
Например, на чемпионском поясе WBC Виталия Кличко есть фото больших чемпионов прошлого — Мухаммеда Али, Джо Луиса и самого Кличко.
Таким образом, на чемпионском поясе, которым владел Фьюри, должно быть его изображение.
Что известно о правилах передачи чемпионских поясов в боксе
Подчеркивается, что непосредственно перед боем супервайзер забирает к себе чемпионский пояс или несколько чемпионских поясов, если поединок проводится соответствующим образом. По результатам судейского решения победитель получает чемпионские пояса.
По традициям профессионального бокса, большинство международных боксерских организаций оставляют чемпионский пояс бывшему чемпиону, а для победителя производят новый.
Новый пояс имеет само изображение победителя.
Именно поэтому на поясе, который Усик подарил Зеленскому, не может быть изображение Тайсона Фьюри.
В противостоянии Усика и Фьюри, по условиям контракта, должен пройти поединок-реванш. Так что, если "цыганский король" победит, всем международным боксерским организациям, санкционирующим это сражение, придется изготавливать для него новые пояса.
Отметим, что сразу после победы Усика в Рияде организаторы вручили украинцу прямо в ринге еще один специальный чемпионский пояс Undisputed.
Его Александру придется фактически защищать в груди в рамках матча-реванша. Вероятно, именно поэтому Усик не стал дарить этот пояс Зеленскому, ведь он будет стоять на кону 21 декабря.
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