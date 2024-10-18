Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика.
Головні тези:
- Тайсон Ф'юрі має план для перемоги у бою-реванші з Олександром Усиком.
- Боксер планує нокаутувати Усика, порівнюючи цей поєдинок з боєм Дюбуа та Джошуа.
- Бій-реванш Усик - Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- Тайсон Ф'юрі визнає, що цього разу йому необхідно завершити поєдинок нокаутом, не просто домогтися перемоги.
- Українець Олександр Усик вважається фаворитом поєдинку за версією експертів.
Що відомо про зухвалі заяви Ф'юрі стосовно бою-реваншу проти Усика
Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.
Він порівняв майбутній бій із протистоянням Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа.
Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.
На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.
Що відомо про інші заяви Ф’юрі перед боєм
Британський боксер важковаговик Тайсон Ф'юрі почав вихвалятись наявністю переможного плану на бій-реванш проти українця Олександра Усика.
За словами ексчемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC, він націлений не просто домогтись перемоги над Усиком, а завершити бій нокаутом.
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