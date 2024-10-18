Ф'юрі розкрив план своєї перемоги у бою проти Усика
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Ф'юрі розкрив план своєї перемоги у бою проти Усика

Тайсон Ф'юрі
Джерело:  Boxing News

Британський боксер-супертяж  Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика. 

Головні тези:

  • Тайсон Ф'юрі має план для перемоги у бою-реванші з Олександром Усиком.
  • Боксер планує нокаутувати Усика, порівнюючи цей поєдинок з боєм Дюбуа та Джошуа.
  • Бій-реванш Усик - Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
  • Тайсон Ф'юрі визнає, що цього разу йому необхідно завершити поєдинок нокаутом, не просто домогтися перемоги.
  • Українець Олександр Усик вважається фаворитом поєдинку за версією експертів.

Що відомо про зухвалі заяви Ф'юрі стосовно бою-реваншу проти Усика

Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.

Він порівняв майбутній бій із протистоянням Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Я повинен нокаутувати Усика. Це мій шлях до перемоги. Перед першим поєдинком Даніель Дюбуа — Ентоні Джошуа мене запитали про результат бою. Запитали, хто переможе. Я відповів, що Дюбуа має дуже швидко розбивати блок суперника, завдати йому шкоди і вивести його з бою за 5-6 раундів. І саме це він зробив. У нашій зустрічі з Усиком я повинен зробити те ж саме, — заявляє Ф'юрі.

Ф'юрі заявляє про план перемоги над Усиком
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик

Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.

Що відомо про інші заяви Ф’юрі перед боєм

Британський боксер важковаговик Тайсон Ф'юрі почав вихвалятись наявністю переможного плану на бій-реванш проти українця Олександра Усика. 

За словами ексчемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC, він націлений не просто домогтись перемоги над Усиком, а завершити бій нокаутом.

Протягом усього мого життя я був поганим хлопцем. Я все ще поганий хлопець. Мені ще кілька років до 40, але я люблю так говорити. Однак я вийду на ринг у режимі знищення. Минулого разу я вийшов боксувати з ним, був обережним. Я відбив йому голову — давайте говорити фактами. Будь-кого можна підловити, як ми бачили в багатьох боях у надважкій вазі. Але цього разу я не вийду перемагати за очками. Я нокаутую цього засранця, — заявив “Циганський король”.

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