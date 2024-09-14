Реванш Усик — Ф'юрі. Джойс спрогнозував фінал бою

Британський боксер Джо Джойс переконаний в тому, що український чемпіон Олександр Усик знову зможе здолати “циганського короля” Тайсона Ф'юрі.
Головні тези:
- Джо Джойс припускає, що Тайсон може перемогти, однак є умова.
- Дерек Чісора прогнозує потужний нокаут від Усика.
- Усик активно готується до реваншу з Ф'юрі та вже анонсував тренувальний табір напередодні поєдинку.
Джойс вірить у перемогу Усика
Попри те, що британський боксер вважає українцям фаворитом цього реваншу, він припускає, що Тайсон ще може всіх здивувати.
Однак це станеться лише в тому випадку, якщо “циганській король” встигне якісно підготуватися до поєдинку і поставить все на кін.
Що цікаво, нещодавно своїми думками щодо майбутнього бою поділився легендарний британський боксер Дерек Чісора.
За його словами, у Тайсона просто немає шансів на перемогу.
Усик уже активно готується до реваншу
Як уже згадувалося раніше, увечері 10 вересня чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик нагадав “циганському королю” Тайсону Ф'юрі про їхній реванш у грудні 2024 року.
Ба більше, згодом Олександр Усик анонсував початок тренувального табору напередодні реваншу з британським боксером.
Як відомо, другий бій відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.
Що важливо розуміти, під час бою статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.
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