Реванш Усик — Ф'юрі. Джойс спрогнозував фінал бою
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Реванш Усик — Ф'юрі. Джойс спрогнозував фінал бою

Джойс
Джерело:  online.ua

Британський боксер Джо Джойс переконаний в тому, що український чемпіон Олександр Усик знову зможе здолати “циганського короля” Тайсона Ф'юрі.

Головні тези:

  • Джо Джойс припускає, що Тайсон може перемогти, однак є умова.
  • Дерек Чісора прогнозує потужний нокаут від Усика.
  • Усик активно готується до реваншу з Ф'юрі та вже анонсував тренувальний табір напередодні поєдинку.

Джойс вірить у перемогу Усика

Попри те, що британський боксер вважає українцям фаворитом цього реваншу, він припускає, що Тайсон ще може всіх здивувати.

Однак це станеться лише в тому випадку, якщо “циганській король” встигне якісно підготуватися до поєдинку і поставить все на кін.

Я вважаю, що все залежить від Ф’юрі — чи зможе він здивувати, провести якісний тренувальний табір, а потім все поставити на кін. Подивимося, чи зможе він зробити хоч щось. А так думаю, що Усик знову переможе, — озвучив свій прогноз Джо Джойс.

Що цікаво, нещодавно своїми думками щодо майбутнього бою поділився легендарний британський боксер Дерек Чісора.

За його словами, у Тайсона просто немає шансів на перемогу.

Я вважаю, що цього разу Усик його нокаутує. І мені здається, що відносини Ф'юрі та його тренера Шугара Хілла йдуть на спад, — зазначив Дерек Чісора.

Усик уже активно готується до реваншу

Як уже згадувалося раніше, увечері 10 вересня чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик нагадав “циганському королю” Тайсону Ф'юрі про їхній реванш у грудні 2024 року.

Мій друже, Тайсоне Ф'юрі, я готовий до грудня. Ти готовий? — поцікавився український чемпіон.

Ба більше, згодом Олександр Усик анонсував початок тренувального табору напередодні реваншу з британським боксером.

Як відомо, другий бій відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

Що важливо розуміти, під час бою статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

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