Реванш Усик – Фьюри. Джойс спрогнозировал финал боя
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Реванш Усик – Фьюри. Джойс спрогнозировал финал боя

Джойс верит в победу Усика
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Источник:  online.ua

Британский боксер Джо Джойс убежден в том, что украинский чемпион Александр Усик снова сможет побелить "цыганского короля" Тайсона Фьюри.

Главные тезисы

  • Джо Джойс предполагает, что Тайсон может стать триумфатором, но есть условие.
  • Дерек Чисора прогнозирует мощный нокаут от Усика.
  • Усик активно готовится к реваншу с Фьюри и уже анонсировал тренировочный лагерь в преддверии поединка.

Джойс верит в победу Усика

Несмотря на то, что британский боксер считает украинцам фаворитом этого реванша, он предполагает, что Тайсон еще может всех удивить.

Однако это произойдет только в том случае, если "цыганский король" успеет качественно подготовиться к поединку и поставит все на кон.

Я считаю, что все зависит от Фьюри, сможет ли он удивить, провести качественный тренировочный лагерь, а потом все поставить на кон. Посмотрим, сможет ли он сделать хоть что-нибудь. А так думаю, что Усик снова победит, — озвучил свой прогноз Джо Джойс.

Что интересно, недавно своими мыслями по поводу предстоящего боя поделился легендарный британский боксер Дерек Чисора.

По его словам, у Тайсона просто нет шансов на победу.

Я считаю, что на этот раз Усик его нокаутирует. И мне кажется, что отношения Фьюри и его тренера Шугара Хилла идут на спад, — отметил Дерек Чисора.

Усик уже активно готовится к реваншу

Как уже упоминалось ранее, вечером 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.

Мой друг, Тайсон Фьюри, я готов к декабрю. Ты готов? — поинтересовался украинский чемпион.

Более того, чуть позже Александр Усик анонсировал начало тренировочного лагеря накануне реванша с британским боксером.

Как известно, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Что важно понимать, во время боя статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик освободил титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа — Дюбуа.

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