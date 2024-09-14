Реванш Усик – Фьюри. Джойс спрогнозировал финал боя

Британский боксер Джо Джойс убежден в том, что украинский чемпион Александр Усик снова сможет побелить "цыганского короля" Тайсона Фьюри.

Джойс верит в победу Усика

Несмотря на то, что британский боксер считает украинцам фаворитом этого реванша, он предполагает, что Тайсон еще может всех удивить.

Однако это произойдет только в том случае, если "цыганский король" успеет качественно подготовиться к поединку и поставит все на кон.

Я считаю, что все зависит от Фьюри, сможет ли он удивить, провести качественный тренировочный лагерь, а потом все поставить на кон. Посмотрим, сможет ли он сделать хоть что-нибудь. А так думаю, что Усик снова победит, — озвучил свой прогноз Джо Джойс. Поделиться

Что интересно, недавно своими мыслями по поводу предстоящего боя поделился легендарный британский боксер Дерек Чисора.

По его словам, у Тайсона просто нет шансов на победу.

Я считаю, что на этот раз Усик его нокаутирует. И мне кажется, что отношения Фьюри и его тренера Шугара Хилла идут на спад, — отметил Дерек Чисора. Поделиться

Усик уже активно готовится к реваншу

Как уже упоминалось ранее, вечером 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.

Мой друг, Тайсон Фьюри, я готов к декабрю. Ты готов? — поинтересовался украинский чемпион. Поделиться

Более того, чуть позже Александр Усик анонсировал начало тренировочного лагеря накануне реванша с британским боксером.

Как известно, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.