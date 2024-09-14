Реванш Усик – Фьюри. Джойс спрогнозировал финал боя

Британский боксер Джо Джойс убежден в том, что украинский чемпион Александр Усик снова сможет побелить "цыганского короля" Тайсона Фьюри.
Главные тезисы
- Джо Джойс предполагает, что Тайсон может стать триумфатором, но есть условие.
- Дерек Чисора прогнозирует мощный нокаут от Усика.
- Усик активно готовится к реваншу с Фьюри и уже анонсировал тренировочный лагерь в преддверии поединка.
Джойс верит в победу Усика
Несмотря на то, что британский боксер считает украинцам фаворитом этого реванша, он предполагает, что Тайсон еще может всех удивить.
Однако это произойдет только в том случае, если "цыганский король" успеет качественно подготовиться к поединку и поставит все на кон.
Что интересно, недавно своими мыслями по поводу предстоящего боя поделился легендарный британский боксер Дерек Чисора.
По его словам, у Тайсона просто нет шансов на победу.
Усик уже активно готовится к реваншу
Как уже упоминалось ранее, вечером 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.
Более того, чуть позже Александр Усик анонсировал начало тренировочного лагеря накануне реванша с британским боксером.
Как известно, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Что важно понимать, во время боя статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик освободил титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа — Дюбуа.
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