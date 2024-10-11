Китайский боксер тяжеловес Чжан Чжилей заявил о желании выйти на ринг с украинцем Александром Усиком.

Что известно о намерениях Чжилея выйти в ринг против Усика

Кроме этого Чжилей бросил вызов еще одному потенциальному сопернику Усику Даниелю Дюбуа.

По его словам, ни Усик, ни Дюбуа не смогут избежать брошенного им вызова, однако пока организовать проведение боя возможности не имеет.

Сначала я встречусь с Дюбуа, а потом с Усиком, у меня такой план. Но они пока двое недоступны. Дюбуа наверняка поразится в 2025 году, а Усика ждет реванш с Фьюри, поэтому моя цель сейчас — Джозеф Паркер, — раскрыл свои планы китайский боксер. Поделиться

Чжан Чжилей

Что известно об ожидаемом поединке между Усиком и Фьюри

Британский боксер тяжеловес Тайсон Фьюри начал хвастаться наличием победного плана на бой-реванш против украинца Александра Усика.

По словам эксчемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, он нацелен не просто добиться победы над Усиком, а завершить бой нокаутом.

Как отмечают журналисты портала BoxNation, основатель и руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум спрогнозировал, что следующим соперником для победителя боя Усик-Фьюри станет Даниэль Дюбуа.

Тренер британского боксера тяжеловеса, чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа Дон Чарльз обвинил украинского боксера Александра Усика в мошенничестве во время боя с Дюбуа в августе 2023 года.

Отмечается, что речь идет о противоречивом эпизоде, который произошел в 5 раунде боя между Усиком и Дюбуа, когда британец откровенно пробил ниже пояса, из-за чего Усику дали пять минут, чтобы прийти в себя.