Китайський боксер важковаговик Чжан Чжилей заявив про бажання вийти на ринг з українцем Олександром Усиком.
Головні тези:
- Чжан Чжилей з Китаю оголосив свої плани провести бій з українським боксером Усиком та британцем Дюбуа.
- Відомий китайський важковаговик вважає, що ні Усик, ні Дюбуа не зможуть уникнути його виклику на поєдинок.
- Незважаючи на плани Чжилея, наразі організація бою зазнає труднощів через зайнятість Усика у реванші з Ф'юрі та Дюбуа в 2025 році.
- Очікується, що переможець бою Усик-Ф'юрі зустрінеться з Дюбуа за версією промоутера Top Rank Боба Арума.
- Тренер Дюбуа звинуватив Усика в шахрайстві під час бою, створивши напружену атмосферу навколо можливого поєдинку.
Що відомо про наміри Чжилея вийти в ринг проти Усика
Окрім цього Чжилей кинув виклик ще одному потенційному супернику Усика Даніелю Дюбуа.
За його словами, а ні Усик, а ні Дюбуа не зможуть уникнути кинутого їм виклику, однак наразі організувати проведення бою можливості не має.
Що відомо про очікуваний двобій між Усиком та Ф'юрі
Британський боксер важковаговик Тайсон Ф'юрі почав вихвалятись наявністю переможного плану на бій-реванш проти українця Олександра Усика.
За словами ексчемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC, він націлений не просто домогтись перемоги над Усиком, а завершити бій нокаутом.
Як зазначають журналісти порталу BoxNation, засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум спрогнозував, що наступним суперником для переможця бою Усик-Ф'юрі стане Даніель Дюбуа.
Тренер британського боксера важковаговика, чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа Дон Чарльз звинуватив українського боксера Олександра Усика у шахрайстві під час бою з Дюбуа у серпні 2023 року.
Зазначається, що мова йде про суперечливий епізод, який стався у 5 раунді бою між Усиком та Дюбуа, коли британець відверто пробив нижче пояса, через що Усику дали п'ять хвилин, щоб прийти до тями.
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