Китайський боксер важковаговик Чжан Чжилей заявив про бажання вийти на ринг з українцем Олександром Усиком.

Що відомо про наміри Чжилея вийти в ринг проти Усика

Окрім цього Чжилей кинув виклик ще одному потенційному супернику Усика Даніелю Дюбуа.

За його словами, а ні Усик, а ні Дюбуа не зможуть уникнути кинутого їм виклику, однак наразі організувати проведення бою можливості не має.

Спочатку я зустрінуся з Дюбуа, а потім з Усиком, у мене такий план. Але вони наразі двоє недоступні. Дюбуа напевно поб'ється у 2025 році, а на Усика чекає реванш з Ф'юрі, тому моя ціль зараз — Джозеф Паркер, — розкрив свої плани китайський боксер. Поширити

Чжан Чжилей

Що відомо про очікуваний двобій між Усиком та Ф'юрі

Британський боксер важковаговик Тайсон Ф'юрі почав вихвалятись наявністю переможного плану на бій-реванш проти українця Олександра Усика.

За словами ексчемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC, він націлений не просто домогтись перемоги над Усиком, а завершити бій нокаутом.

Як зазначають журналісти порталу BoxNation, засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум спрогнозував, що наступним суперником для переможця бою Усик-Ф'юрі стане Даніель Дюбуа.

Тренер британського боксера важковаговика, чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа Дон Чарльз звинуватив українського боксера Олександра Усика у шахрайстві під час бою з Дюбуа у серпні 2023 року.

Зазначається, що мова йде про суперечливий епізод, який стався у 5 раунді бою між Усиком та Дюбуа, коли британець відверто пробив нижче пояса, через що Усику дали п'ять хвилин, щоб прийти до тями.