Ф'юрі зухвало обіцяє нокаутувати Усика

За словами ексчемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC, він націлений не просто домогтись перемоги над Усиком, а завершити бій нокаутом.

Послухайте, всі бої, безумовно, дуже важливі, але це поєдинок, у якому я хочу добре виступити та розмазати його. Забудьте про бокс. Я не вийду туди боксувати чи перемагати за очками. Я вийду, щоб нокаутувати його, і це мій план, — наголосив Ф'юрі. Поширити

Протягом усього мого життя я був поганим хлопцем. Я все ще поганий хлопець. Мені ще кілька років до 40, але я люблю так говорити. Однак я вийду на ринг у режимі знищення. Минулого разу я вийшов боксувати з ним, був обережним. Я відбив йому голову — давайте говорити фактами. Будь-кого можна підловити, як ми бачили в багатьох боях у надважкій вазі. Але цього разу я не вийду перемагати за очками. Я нокаутую цього засранця, — заявив “Циганський король”. Поширити

Хто може стати наступним суперником переможця бою Усик-Ф'юрі

Як зазначають журналісти порталу BoxNation, засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум спрогнозував, що наступним суперником для переможця бою Усик-Ф'юрі стане Даніель Дюбуа.