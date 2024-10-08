Ф'юрі озвучив план перемоги над Усиком під час бою-реваншу
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Ф'юрі озвучив план перемоги над Усиком під час бою-реваншу

Тайсон Ф'юрі
Джерело:  online.ua

Британський боксер важковаговик Тайсон Ф'юрі почав вихвалятись наявністю переможного плану на бій-реванш проти українця Олександра Усика. 

Головні тези:

  • Ф'юрі заявив про свій план нокаутувати Усика під час бою-реваншу, а не просто перемогти за очками.
  • Британський боксер виступає впевнено та вказує на готовність до агресивної стратегії у поєдинку.
  • Боб Арум прогнозує, що переможець бою Усик-Ф'юрі стане суперником Даніелю Дюбуа, роблячи акцент на великому інтересі глядачів до такого протистояння.
  • Переможець поєдинку між Усиком та Ф'юрі повинен готуватися до зустрічі з Дюбуа, що обіцяє бути значимою подією у світі боксу.
  • Бій-реванш між Ф'юрі та Усиком вже стає одним із найочікуваніших подій серед прихильників боксу, які очікують на непередбачувані відкриття та сенсації у рингу.

Ф'юрі зухвало обіцяє нокаутувати Усика

За словами ексчемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC, він націлений не просто домогтись перемоги над Усиком, а завершити бій нокаутом.

Послухайте, всі бої, безумовно, дуже важливі, але це поєдинок, у якому я хочу добре виступити та розмазати його. Забудьте про бокс. Я не вийду туди боксувати чи перемагати за очками. Я вийду, щоб нокаутувати його, і це мій план, — наголосив Ф'юрі.

Протягом усього мого життя я був поганим хлопцем. Я все ще поганий хлопець. Мені ще кілька років до 40, але я люблю так говорити. Однак я вийду на ринг у режимі знищення. Минулого разу я вийшов боксувати з ним, був обережним. Я відбив йому голову — давайте говорити фактами. Будь-кого можна підловити, як ми бачили в багатьох боях у надважкій вазі. Але цього разу я не вийду перемагати за очками. Я нокаутую цього засранця, — заявив “Циганський король”.

Хто може стати наступним суперником переможця бою Усик-Ф'юрі

Як зазначають журналісти порталу BoxNation, засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум спрогнозував, що наступним суперником для переможця бою Усик-Ф'юрі стане Даніель Дюбуа.

Цей бій має великий сенс. Неважливо хто переможе, чи Усик, чи Ф'юрі. Можу сказати, що якщо переможе Тайсон, то цей поєдинок матиме колосальний успіх у Великій Британії. Цим хлопцям місце на Вемблі. Це буде величезна подія. Якщо переможе Усик, враховуючи контраверсійність перемоги українця у першому бою з Даніелем, я думаю, що це буде теж масштабна подія. Так що переможець повинен битися з Дюбуа, — підкреслив Арум.

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