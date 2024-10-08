Британський боксер важковаговик Тайсон Ф'юрі почав вихвалятись наявністю переможного плану на бій-реванш проти українця Олександра Усика.
Головні тези:
- Ф'юрі заявив про свій план нокаутувати Усика під час бою-реваншу, а не просто перемогти за очками.
- Британський боксер виступає впевнено та вказує на готовність до агресивної стратегії у поєдинку.
- Боб Арум прогнозує, що переможець бою Усик-Ф'юрі стане суперником Даніелю Дюбуа, роблячи акцент на великому інтересі глядачів до такого протистояння.
- Переможець поєдинку між Усиком та Ф'юрі повинен готуватися до зустрічі з Дюбуа, що обіцяє бути значимою подією у світі боксу.
- Бій-реванш між Ф'юрі та Усиком вже стає одним із найочікуваніших подій серед прихильників боксу, які очікують на непередбачувані відкриття та сенсації у рингу.
Ф'юрі зухвало обіцяє нокаутувати Усика
За словами ексчемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC, він націлений не просто домогтись перемоги над Усиком, а завершити бій нокаутом.
Хто може стати наступним суперником переможця бою Усик-Ф'юрі
Як зазначають журналісти порталу BoxNation, засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум спрогнозував, що наступним суперником для переможця бою Усик-Ф'юрі стане Даніель Дюбуа.
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