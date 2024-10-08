Фьюри дерзко обещает нокаутировать Усика

По словам эксчемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, он нацелен не просто добиться победы над Усиком, а завершить бой нокаутом.

Слушайте, все бои, безусловно, очень важны, но это поединок, в котором я хочу хорошо выступить и размазать его. Забудьте о боксе. Я не выйду туда боксировать или побеждать по очкам. Я выйду, чтобы нокаутировать его, и это мой план, — подчеркнул Фьюри. Поделиться

В течение всей моей жизни я был плохим парнем. Я все еще плохой парень. Мне еще несколько лет до 40-ти, но я люблю так говорить. Однако я выйду на ринг в режиме уничтожения. В прошлый раз я вышел боксировать с ним, был осторожен. Я отбил ему голову — давайте говорить фактами. Любого можно подловить, как мы видели во многих боях в тяжелом весе. Но на этот раз я не выйду побеждать за очками. Я нокаутирую этого засранца, — заявил Цыганский король. Поделиться

Кто может стать следующим соперником победителя боя Усик-Фьюри

Как отмечают журналисты портала BoxNation, основатель и руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум спрогнозировал, что следующим соперником для победителя боя Усик-Фьюри станет Даниэль Дюбуа.