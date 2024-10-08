Фьюри озвучил план победы над Усиком во время боя-реванша
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Фьюри озвучил план победы над Усиком во время боя-реванша

Тайсон Фьюри
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Источник:  online.ua

Британский боксер тяжеловес Тайсон Фьюри начал хвастаться наличием победного плана на бой-реванш против украинца Александра Усика.

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри сообщил о своем плане нокаутировать Усика.
  • Боб Арум прогнозирует, что победитель боя Усик-Фьюри встретится с Даниэлем Дюбуа, подчеркивая великий интерес к возможному противостоянию.
  • Бой-реванш между Фьюри и Усиком уже стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, обещая зрителям непредсказуемую битву.
  • Тайсон Фьюри готов к агрессивной стратегии в поединке, стремясь к победе нокаутом, а не по очкам, что делает матч более захватывающим и интересным.

Фьюри дерзко обещает нокаутировать Усика

По словам эксчемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, он нацелен не просто добиться победы над Усиком, а завершить бой нокаутом.

Слушайте, все бои, безусловно, очень важны, но это поединок, в котором я хочу хорошо выступить и размазать его. Забудьте о боксе. Я не выйду туда боксировать или побеждать по очкам. Я выйду, чтобы нокаутировать его, и это мой план, — подчеркнул Фьюри.

В течение всей моей жизни я был плохим парнем. Я все еще плохой парень. Мне еще несколько лет до 40-ти, но я люблю так говорить. Однако я выйду на ринг в режиме уничтожения. В прошлый раз я вышел боксировать с ним, был осторожен. Я отбил ему голову — давайте говорить фактами. Любого можно подловить, как мы видели во многих боях в тяжелом весе. Но на этот раз я не выйду побеждать за очками. Я нокаутирую этого засранца, — заявил Цыганский король.

Кто может стать следующим соперником победителя боя Усик-Фьюри

Как отмечают журналисты портала BoxNation, основатель и руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум спрогнозировал, что следующим соперником для победителя боя Усик-Фьюри станет Даниэль Дюбуа.

Это сражение имеет большой смысл. Неважно кто победит, Усик или Фьюри. Могу сказать, что если победит Тайсон, то этот поединок будет колоссальным успехом в Великобритании. Этим ребятам место на Уэмбли. Это будет огромное событие. Если победит Усик, учитывая контраверсионность победы украинца в первом бою с Даниэлем, я думаю, что это тоже масштабное событие. Так что победитель должен сразиться с Дюбуа, — подчеркнул Арум.

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