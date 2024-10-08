Британский боксер тяжеловес Тайсон Фьюри начал хвастаться наличием победного плана на бой-реванш против украинца Александра Усика.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри сообщил о своем плане нокаутировать Усика.
- Боб Арум прогнозирует, что победитель боя Усик-Фьюри встретится с Даниэлем Дюбуа, подчеркивая великий интерес к возможному противостоянию.
- Бой-реванш между Фьюри и Усиком уже стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, обещая зрителям непредсказуемую битву.
- Тайсон Фьюри готов к агрессивной стратегии в поединке, стремясь к победе нокаутом, а не по очкам, что делает матч более захватывающим и интересным.
Фьюри дерзко обещает нокаутировать Усика
По словам эксчемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, он нацелен не просто добиться победы над Усиком, а завершить бой нокаутом.
Кто может стать следующим соперником победителя боя Усик-Фьюри
Как отмечают журналисты портала BoxNation, основатель и руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум спрогнозировал, что следующим соперником для победителя боя Усик-Фьюри станет Даниэль Дюбуа.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-