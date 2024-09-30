Тренер Дюбуа жестко высказался по адресу Усика
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Тренер Дюбуа жестко высказался по адресу Усика

Александр Усик
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Источник:  Таlk Sport

Тренер британского боксера тяжеловеса, чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа Дон Чарльз обвинил украинского боксера Александра Усика в мошенничестве во время боя с Дюбуа в августе 2023 года.

Главные тезисы

  • Тренер Дюбуа оскорбил Усика, назвав фальшивкой мошенником и лжецом, вызвав скандал.
  • Планируется потенциальный реванш между Усиком и Дюбуа после победы Дюбуа в бою за титул чемпиона мира по версии IBF.
  • Дон Чарльз утверждает, что Усик использовал обман, чтобы вернуться в бой после удара по корпусу в бою с Дюбуа, вызвав спорный эпизод.
  • Даниэль Дюбуа теперь может претендовать на бой с победителем реванша между Усиком и Тайсоном Фьюри, запланированным на 21 декабря.
  • Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года, напоминая о предстоящем сражении.

Тренер Дюбуа цинично обвиняет Усика в мошенничестве

Отмечается, что речь идет о противоречивом эпизоде, который произошел в 5 раунде боя между Усиком и Дюбуа, когда британец откровенно пробил ниже пояса, из-за чего Усику дали пять минут, чтобы прийти в себя.

Тренер Дюбуа цинично обвинил Усика в мошенничестве
Бой между Усиком и Дюбуа

Усик? Это фейк. На первый взгляд это профессионал своего дела, гений, но на самом деле Усик — это фальшивка, мошенник и лжец! Он говорит, что верующий человек говорит, что верит в Бога. Но если ты веришь в Бога, то должен знать одну из десяти заповедей — не лги! Его не существовало после удара по корпусу в бою с Дюбуа, я это видел вживую и мне не нужны никакие повторы. Он обманом смог вернуться в бой, это был удар по корпусу, — заявляет Дон Чарльз.

Что известно о потенциальном бой-реванше между Усиком и Дюбуа

В Лондоне недавно прошел бой за титул чемпиона мира по версии IBF в сверхтяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Дюбуа, проигравший Усику в 2023 году, одержал третью победу подряд, впервые защитил свой чемпионский титул и теперь может претендовать на бой с победителем реванша между Усиком и Тайсоном Фьюри, который запланирован на 21 декабря.

Вечером 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.

Более того, впоследствии Александр Усик анонсировал начало тренировочного лагеря накануне реванша с британским боксером.

Как известно, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Во время боя статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа — Дюбуа.

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