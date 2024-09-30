Тренер британского боксера тяжеловеса, чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа Дон Чарльз обвинил украинского боксера Александра Усика в мошенничестве во время боя с Дюбуа в августе 2023 года.
Главные тезисы
- Тренер Дюбуа оскорбил Усика, назвав фальшивкой мошенником и лжецом, вызвав скандал.
- Планируется потенциальный реванш между Усиком и Дюбуа после победы Дюбуа в бою за титул чемпиона мира по версии IBF.
- Дон Чарльз утверждает, что Усик использовал обман, чтобы вернуться в бой после удара по корпусу в бою с Дюбуа, вызвав спорный эпизод.
- Даниэль Дюбуа теперь может претендовать на бой с победителем реванша между Усиком и Тайсоном Фьюри, запланированным на 21 декабря.
- Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года, напоминая о предстоящем сражении.
Тренер Дюбуа цинично обвиняет Усика в мошенничестве
Отмечается, что речь идет о противоречивом эпизоде, который произошел в 5 раунде боя между Усиком и Дюбуа, когда британец откровенно пробил ниже пояса, из-за чего Усику дали пять минут, чтобы прийти в себя.
Что известно о потенциальном бой-реванше между Усиком и Дюбуа
В Лондоне недавно прошел бой за титул чемпиона мира по версии IBF в сверхтяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
Дюбуа, проигравший Усику в 2023 году, одержал третью победу подряд, впервые защитил свой чемпионский титул и теперь может претендовать на бой с победителем реванша между Усиком и Тайсоном Фьюри, который запланирован на 21 декабря.
Вечером 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.
Более того, впоследствии Александр Усик анонсировал начало тренировочного лагеря накануне реванша с британским боксером.
Как известно, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Во время боя статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа — Дюбуа.
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