Тренер британского боксера тяжеловеса, чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа Дон Чарльз обвинил украинского боксера Александра Усика в мошенничестве во время боя с Дюбуа в августе 2023 года.

Тренер Дюбуа цинично обвиняет Усика в мошенничестве

Отмечается, что речь идет о противоречивом эпизоде, который произошел в 5 раунде боя между Усиком и Дюбуа, когда британец откровенно пробил ниже пояса, из-за чего Усику дали пять минут, чтобы прийти в себя.

Бой между Усиком и Дюбуа

Усик? Это фейк. На первый взгляд это профессионал своего дела, гений, но на самом деле Усик — это фальшивка, мошенник и лжец! Он говорит, что верующий человек говорит, что верит в Бога. Но если ты веришь в Бога, то должен знать одну из десяти заповедей — не лги! Его не существовало после удара по корпусу в бою с Дюбуа, я это видел вживую и мне не нужны никакие повторы. Он обманом смог вернуться в бой, это был удар по корпусу, — заявляет Дон Чарльз. Поделиться

Что известно о потенциальном бой-реванше между Усиком и Дюбуа

В Лондоне недавно прошел бой за титул чемпиона мира по версии IBF в сверхтяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Дюбуа, проигравший Усику в 2023 году, одержал третью победу подряд, впервые защитил свой чемпионский титул и теперь может претендовать на бой с победителем реванша между Усиком и Тайсоном Фьюри, который запланирован на 21 декабря.

Вечером 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.

Более того, впоследствии Александр Усик анонсировал начало тренировочного лагеря накануне реванша с британским боксером.

Как известно, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.