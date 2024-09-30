Тренер британського боксера важковаговика, чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа Дон Чарльз звинуватив українського боксера Олександра Усика у шахрайстві під час бою з Дюбуа у серпні 2023 року.

Тренер Дюбуа цинічно звинувачує Усика у шахрайстві

Зазначається, що мова йде про суперечливий епізод, який стався у 5 раунді бою між Усиком та Дюбуа, коли британець відверто пробив нижче пояса, через що Усику дали п'ять хвилин, щоб прийти до тями.

Бій між Усиком та Дюбуа

Усик? Це фейк. На перший погляд, це професіонал своєї справи, геній, але насправді Усик — це фальшивка, шахрай і брехун! Він каже, що віруюча людина, каже, що вірить в Бога. Але якщо ти віриш в Бога, то маєш знати одну із десяти заповідей — не бреши! Його не існувало після удару по корпусу в бою з Дюбуа, я це бачив наживо й мені не потрібні ніякі повтори. Він обманом зміг повернутися у бій, це був удар по корпусу, — заявляє Дон Чарльз. Поширити

Що відомо про потенційний бій-реванш між Усиком та Дюбуа

У Лондоні нещодавно пройшов бій за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Поєдинок завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Дюбуа, який програв Усику у 2023 році, здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив свій чемпіонський титул і тепер може претендувати на бій із переможцем реваншу між Усиком та Тайсоном Ф'юрі, що запланований на 21 грудня.

Увечері 10 вересня чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик нагадав “циганському королю” Тайсону Ф'юрі про їхній реванш у грудні 2024 року.

Ба більше, згодом Олександр Усик анонсував початок тренувального табору напередодні реваншу з британським боксером.

Як відомо, другий бій відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.