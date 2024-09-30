Тренер Дюбуа жорстко висловився на адресу Усика
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Тренер Дюбуа жорстко висловився на адресу Усика

Олександр Усик
Джерело:  Таlk Sport

Тренер британського боксера важковаговика, чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа Дон Чарльз звинуватив українського боксера Олександра Усика у шахрайстві під час бою з Дюбуа у серпні 2023 року. 

Головні тези:

  • Тренер Даніеля Дюбуа звинуватив Усика у шахрайстві під час бою в серпні 2023 року.
  • Спірний епізод у 5 раунді поєдинку став приводом для скандальних висловлювань від тренера.
  • Даніель Дюбуа після перемоги претендує на реванш з переможцем поєдинку Усик - Ф'юрі.
  • Усик анонсував реванш з Тайсоном Ф'юрі у грудні 2024 року, з тренувальним табором вже на руках.
  • Бій між Усиком та Дюбуа відзначився скандальними звинуваченнями і можливим реваншем у боксерській арені.

Тренер Дюбуа цинічно звинувачує Усика у шахрайстві

Зазначається, що мова йде про суперечливий епізод, який стався у 5 раунді бою між Усиком та Дюбуа, коли британець відверто пробив нижче пояса, через що Усику дали п'ять хвилин, щоб прийти до тями.

Тренер Дюбуа цинічно звинуватив Усика у шахрайстві
Бій між Усиком та Дюбуа

Усик? Це фейк. На перший погляд, це професіонал своєї справи, геній, але насправді Усик — це фальшивка, шахрай і брехун! Він каже, що віруюча людина, каже, що вірить в Бога. Але якщо ти віриш в Бога, то маєш знати одну із десяти заповідей — не бреши! Його не існувало після удару по корпусу в бою з Дюбуа, я це бачив наживо й мені не потрібні ніякі повтори. Він обманом зміг повернутися у бій, це був удар по корпусу, — заявляє Дон Чарльз.

Що відомо про потенційний бій-реванш між Усиком та Дюбуа

У Лондоні нещодавно пройшов бій за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Поєдинок завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Дюбуа, який програв Усику у 2023 році, здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив свій чемпіонський титул і тепер може претендувати на бій із переможцем реваншу між Усиком та Тайсоном Ф'юрі, що запланований на 21 грудня.

Увечері 10 вересня чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик нагадав “циганському королю” Тайсону Ф'юрі про їхній реванш у грудні 2024 року.

Ба більше, згодом Олександр Усик анонсував початок тренувального табору напередодні реваншу з британським боксером.

Як відомо, другий бій відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

Під час бою статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

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