Тренер британського боксера важковаговика, чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа Дон Чарльз звинуватив українського боксера Олександра Усика у шахрайстві під час бою з Дюбуа у серпні 2023 року.
Головні тези:
- Тренер Даніеля Дюбуа звинуватив Усика у шахрайстві під час бою в серпні 2023 року.
- Спірний епізод у 5 раунді поєдинку став приводом для скандальних висловлювань від тренера.
- Даніель Дюбуа після перемоги претендує на реванш з переможцем поєдинку Усик - Ф'юрі.
- Усик анонсував реванш з Тайсоном Ф'юрі у грудні 2024 року, з тренувальним табором вже на руках.
- Бій між Усиком та Дюбуа відзначився скандальними звинуваченнями і можливим реваншем у боксерській арені.
Тренер Дюбуа цинічно звинувачує Усика у шахрайстві
Зазначається, що мова йде про суперечливий епізод, який стався у 5 раунді бою між Усиком та Дюбуа, коли британець відверто пробив нижче пояса, через що Усику дали п'ять хвилин, щоб прийти до тями.
Що відомо про потенційний бій-реванш між Усиком та Дюбуа
У Лондоні нещодавно пройшов бій за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Поєдинок завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.
Дюбуа, який програв Усику у 2023 році, здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив свій чемпіонський титул і тепер може претендувати на бій із переможцем реваншу між Усиком та Тайсоном Ф'юрі, що запланований на 21 грудня.
Увечері 10 вересня чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик нагадав “циганському королю” Тайсону Ф'юрі про їхній реванш у грудні 2024 року.
Ба більше, згодом Олександр Усик анонсував початок тренувального табору напередодні реваншу з британським боксером.
Як відомо, другий бій відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.
Під час бою статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-