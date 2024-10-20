Я прикінчу його. Дюбуа публічно пригрозив Усику
Категорія
Спорт
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Я прикінчу його. Дюбуа публічно пригрозив Усику

Даніель Дюбуа
Джерело:  online.ua

Відомий британський боксер та володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа стверджує, що планує "прикінчити" легендарного українського чемпіона Олександра Усика.

Головні тези:

  • Даніель Дюбуа вірить, що зможе здолати українця.
  • Тренер британського боксера критикує Олександра Усика, називаючи його фальшивим володарем поясів та звинувачуючи у шахрайстві.
  • Усик поки не коментує ці гучні заяви.

Дюбуа знову намагається залякати Усика

За словами британського важковаговика, він має намір провести реванш проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика. 27-річний Дюбуа не приховує від журналістів та фанатів, що особисто для нього це "незакінчена справа".

Я зроблю це правильно. Я прикінчу його і це буде хороший бій. Це буде хороший об'єднавчий поєдинок, і це дуже важливо. Це буде монументальна подія, — стверджує Дюбуа.

Варто також зазначити , що нещодавно тренер британського боксера Денієля Дюбуа Дон Чарльз розкритикував чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика.

Він цинічно та безпідставно обізвав українського чемпіона фальшивим володарем поясів, а також навіть звинуватив у шахрайстві.

Тренер згадав момент у п'ятому раунді поєдинку Усик — Дюбуа, який відбувся в серпні 2023 року, коли британський боксер пробив нижче пояса українцю. Тоді Чарльз категорично не погодився з цим та заявив, що Усик начебто симулював влучання у заборонену зону.

Чим наразі займається Олександр Усик

Нагадаємо, що 10 вересня чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик нагадав “циганському королю” Тайсону Ф'юрі про їхній реванш у грудні 2024 року.

Мій друже, Тайсоне Ф'юрі, я готовий до грудня. Ти готовий? — поцікавився український чемпіон.

Окрім того, Олександр Усик анонсував початок тренувального табору напередодні реваншу з британським боксером.

Як уже згадувалося раніше, другий бій відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

Більшість відомих боксерів прогнозують, що його виграє саме українець.

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