Російські пропагандисти виплиснули хвилю хейту на українського боксера, чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика після його привітання із боксера з Казахстану Жанібека Алімханули.

Що відомо про істерику російської пропаганди через привітання Усиком казахстанського боксера

Зазначається, що Усик привітав Жанібека Алімханули з перемогою над колишнім росіянином з Санкт-Петербурга Андрєєм Міхайловічєм.

Зокрема, російський пропагандист Роман Єрємєєв з видання "Советский спорт" виклав матеріал під назвою "Русофоб Усик заговорив російською. Українець привітав казахстанця на великому та могутньому", у якому абсурдно та цинічно звинуватив українського боксера у якісь незрозумілій зраді.

Це він — лицемірно спілкується за кадром найчистішою російською мовою, а на камеру — суржиком. Це він зрадив друга і наставника в особі Василя Ломаченка та його батька, який зробив з Усика, те що він зараз у професійному плані з себе виявляє. На жаль, людські якості у нього вкласти не вдалося, — заявив російський пропагандист. Поширити

Олександр Усик

Окрім цього, російський пропагандист підкреслив значущість "вєлікого русского язика". Він заявив, що Усик звернувся до Алімханули саме російською через те, що "саме ця мова зближує".

Однак, Єрємєєв забув додати, що саме цією мовою віддаються накази російській окупаційній армії вбивати український народ. Він також намагався звинуватити Олександра Усика, що "він стріляв по Донбасу" та перекласти вину за війну на Україну.

Що відомо про новий виклик Усику від відомого супертяжа з Китаю

Китайський боксер важковаговик Чжан Чжилей заявив про бажання вийти на ринг з українцем Олександром Усиком.

Окрім цього Чжилей кинув виклик ще одному потенційному супернику Усика Даніелю Дюбуа.

За його словами, а ні Усик, а ні Дюбуа не зможуть уникнути кинутого їм виклику, однак наразі організувати проведення бою можливості не має.