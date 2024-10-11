Российские пропагандисты выплеснули волну хейта на украинского боксера, чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика после его поздравления боксера из Казахстана Жанибека Алимханулы.

Что известно об истерике российской пропаганды через приветствие Усиком казахстанского боксера

Отмечается, что Усик поздравил Жанибека Алимханулы с победой над бывшим россиянином из Санкт-Петербурга Андреем Михайловичем.

В частности, российский пропагандист Роман Еремеев из издания "Советский спорт" изложил материал под названием "Русофоб Усик заговорил по-русски. Украинец поздравил казахстанца на великом и могучем", в котором абсурдно и цинично обвинил украинского боксера в непонятной измене.

Это он лицемерно общается за кадром на самом чистом русском языке, а на камеру — суржиком. Это он изменил другу и наставнику в лице Василия Ломаченко и его отца, который сделал из Усика, то, что он сейчас в профессиональном плане из себя выявляет. К сожалению, человеческие качества в него вложить не удалось, — заявил российский пропагандист. Поделиться

Александр Усик

Кроме этого, российский пропагандист подчеркнул значимость "великого русского языка". Он заявил, что Усик обратился к Алимхануле именно на русском из-за того, что "именно этот язык сближает".

Однако Еремеев забыл добавить, что именно на этом языке отдаются приказы русской оккупационной армии убивать украинский народ. Он также пытался обвинить Александра Усика, что он стрелял по Донбассу и переложить вину за войну на Украину.

Что известно о новом вызове Усику от известного супертяжа из Китая

Китайский боксер тяжеловес Чжан Чжилей заявил о желании выйти на ринг с украинцем Александром Усиком.

Кроме этого Чжилей бросил вызов еще одному потенциальному сопернику Усику Даниелю Дюбуа.

По его словам, ни Усик, ни Дюбуа не смогут избежать брошенного им вызова, однако пока организовать проведение боя возможности не имеет.